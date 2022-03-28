Чумел Торрес раскритиковал Уилла Смита за избиение Криса Рока: «Иди к терапии»

Одним из моментов, который ознаменовал церемонию вручения премии «Оскар» 2022 года и который наверняка запомнится на долгие годы, стал удар Уилла Смита по комику Крису Року после того, как он оскорбительно пошутил против жены актера Джады Пинкетт Смит.

Этой бурной реакции некоторые аплодировали, но критиковали другие, так как они указывали, что это не правильный способ защищать своего партнера за насмешки, полученные из-за их проблемы с алопецией, которую Рок взял, чтобы унизить её со сцены.

Другие пользователи пошли другим путем и защитили комика, упомянув, что он просто безобидно пошутил. К этим заявлениям добавилось заявление влиятеля Чумеля Торреса, который был идентифицирован как сексист и расист за некоторые из своих комментариев и «шуток», которые он сделал.

По этому случаю из своего профиля в Twitter он расспросил Уилла Смита о пощечине, потому что он поделился видео точного момента и сопровождал его кислым сообщение, чтобы «отправить его на терапию» за то, что он не «понял» шутку Рока.

(Фото: твиттер)

Позже во втором твите он выдвинул гипотезу, что мотивировало обладателя премии за лучшую мужскую роль, и заверил, что именно Джада сама попросила ее защитить ее после послушайте оскорбительный комментарий, который он использовал для шутки.

«Он смеется. Не она. Проходит секунда, и он бьет его. Моя гипотеза: Уилл Смит, жертва «ты собираешься это позволить. Debatan'», писал противоречивый ведущий El Pulso de la República.

Другой личностью, которая также критиковала отношение Уилла Смита, был писатель Серджио Зурита. Точно так же из социальных сетей он поделился гифкой о неловком моменте, пережитом на церемонии вручения «Оскара» 2022 года, и упомянул, что шутка Рока «безобидна», в дополнение к тому факту, что эта ситуация может спровоцировать фашистский «режим» из-за опасности, которую может запустить комедия.

Но никто не мог предсказать удар, который Уилл Смит нанес Крису Року за безобидную шутку над женой Смита. Когда комедия в опасности, фашизм поднимает голову», — написал актер.

Мир развлечений был не единственным, кто прокомментировал этот удар, но и спорт был добавлен. Среди фигур был Мигель Лайун, игрок Club America, который решил встать на противоположную сторону и поддержать Смита.

Сочинения Серхио Зурита также допрашивали актера (Фото: Twitter)

«Если контекст того, что произошло с #WillSmith в #Oscars, реален... Я снимаю шляпу за то, что встаю и защищаю свою жену выше любого протокола такого события!!» », — написала спортсменка.

Однако этот комментарий вызвал волну ненависти к нему, так как люди указали, что он только нормализовал насилие, которое оставило несколько кризисов в стране, таких как то, что произошло на стадионе Коррегидора в Керетаро или с убийствами в стране.

Поэтому он решил написать второй твит с просьбой к пользователям сети не злиться на эту проблему, и сказал, что может насладиться обменом мнениями с другими, чтобы расширить дискуссию по этой теме.

Наконец, он запустил вопрос своим подписчикам, связанный с использованием его твита в группах обмена мгновенными сообщениями людей, чтобы открыть разговор о том, что произошло 27 марта.

«Кто-нибудь еще обменялся мнениями в чате с amig @s о том, что случилось с Уиллом Смитом, и изменил мой твит? (Любопытство) Да», — сказал американист.

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