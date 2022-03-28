CDMX: Это будет новая схема скидок для оплаты штрафов и нарушений ПДД

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Правительство Мехико (CDMX) недавно объявило о новых изменениях в дорожной полиции столицы, основной целью которой является искоренение коррупции и обеспечение безопасной мобильности на основных и второстепенных дорогах, составляющих периметр города, как указал глава Министерство гражданской безопасности (SSC), Омар Гарсия Харфуч.

Одним из основных преимуществ обновления Дорожной полиции будет проверка, которую смогут провести жители столицы, чтобы узнать, уполномочен ли полицейский применять штрафы и нарушения, кроме того, будет включена новая форма оплаты, консультация по штрафам может осуществляться в электронном виде через приложение «Моя полиция», и при оплате штрафов оперативным способом действуют скидки на штрафы.

По этому последнему пункту столичные власти указали, что новая дисконтная программа для оплаты штрафов начнет действовать с 4 апреля 2022 года. Таким образом, было объявлено, что при такой схеме все нарушения ПДД, совершаемые уполномоченными должностными лицами, будут иметь скидки до 90% при своевременной оплате через 10 дней после их создания.

С помощью приложения «Моя полиция» водители смогут проверять на своих мобильных телефонах штрафы или нарушения, а также получать соответствующие уведомления (ФОТО: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Хотя эта программа будет применяться ко всем водителям или автомобилистам, которые были задержаны сотрудником дорожного движения, будут исключения в следующих случаях:

1. Нарушения в работе камеры и радара

2. Фотогражданские камеры

3. Камеры с ограниченной полосой

4. Камеры для автобусов в ограниченных полосах

5. Нарушения зон парковочных метров

6. Экологические санкции

Глава Министерства администрации и финансов (SAF) Луз Елена Гонсалес Эскобар указала, что скидки при своевременной оплате будут зависеть от количества дней, прошедших между нарушением и оплатой автомобилистов, и будут зависеть от следующих параметров:

- От 0 до 10 дней с момента нарушения: скидка 90% при своевременной оплате.

- От 11 до 30 дней с момента совершения преступления: скидка 50% при своевременной оплате.

- После 30 дней нарушения: скидка не предоставляется.

Следует отметить, что со всеми штрафами можно ознакомиться по следующей ссылке: https://estrados.cdmx.gob.mx/, где вы можете легко получать штрафы и нарушения, а также получать соответствующие уведомления о нарушениях Правил Мексики Городской транспорт по электронной почте и текстовым сообщениям.

Благодаря изменениям в программе дорожной полиции CDMX можно будет проверить, уполномочены ли сотрудники, которые налагают штрафы или нарушения (ФОТО: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM)

Еще одно изменение, объявленное Омаром Гарсией Харфучем, заключается в внедрении нового способа выдачи безбумажных штрафов. Эти новые правила вступят в силу с апреля, а штрафы будут применяться только с мобильных или электронных устройств. Таким образом, граждане получат ссылку на штраф на свой мобильный телефон, а оплата будет произведена непосредственно правительству CDMX.

Кроме того, сообщалось, что из столичных правил дорожного движения были исключены следующие причины передачи транспортного средства в корралон:

- Автомобили с иностранными номерными знаками, которые были арестованы за совершение некоторых нарушений.

- Движение в обратном направлении по улицам Мехико.

- Когда транспортное средство движется по улицам города, но срок действия дорожной карты истек.

- Проводить ремонт транспортных средств на дорогах общего пользования.

- Когда водительские права недействительны.

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