Кастильо перед пленарным заседанием Конгресса: «Я верна своим обязательствам и своим ценностям, я здесь ради Перу»

Педро Кастильо прибыл в Конгресс Республики, чтобы ответить на различные вопросы против него, которые привели его во второй раз подала ходатайство о вакансии. Прибыв в установленное время и вместе со своим адвокатом Хосе Феликсом Паломино, президент более 10 минут обращался к народу и отверг эту меру, предложенную парламентом.

«Я здесь, чтобы выразить глубокое уважение к Конституционному государству и его инструментам контроля в соответствии с речью, которую я произнес перед вами 28 июля 2021 года. Я буду продолжать изо всех сил работать над укреплением институциональности, я присутствую в этом демократическом доме, чтобы защитить себя от очередности сегодняшнего предложения о вакансии, в котором просят президента Республики о вакансии, и на этом мероприятии я обращаюсь не только к вам, конгрессменам, но и через вас. Я обращаюсь к своему народу, подчиняющимся правилам демократии, которые позволили сельскому учителю стать президентом и с бременем ответственности, и я всегда буду отдавать свое лицо стране», - сказал он.