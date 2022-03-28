Ели: Преступники обманывают ребенка, уверяя его, что его отец сядет в тюрьму и опустошит его дом

В прошлую пятницу 12-летний мальчик был обманут по меньшей мере двумя преступниками, которые воспользовались тем, что несовершеннолетний находится дома, наедине со своим 6-летним братом, и заверили его, что его отец сядет в тюрьму, если не передаст все ценности из своего дома, расположенного в Ате Витарте.

Мать, которая на мгновение вышла купить детские школьные принадлежности, рассказала новостной программе Buenos Dias Peru, что ее сын сначала позвонил на стационарный телефон, чтобы сообщить ему, что его отец был главным героем аварии и что он по ошибке убил девочку, которая продавала конфеты на улице.

Они также заверили ее, что предполагаемая мать умершего ребенка просила передать ей ценные вещи в обмен на то, что она не сообщила об отце. Вся эта история была полностью ложной.

С ОБМАНАМИ

Кроме того, они упомянули несовершеннолетнему, что знают, что у его отца есть ноутбук, и сказали ему положить все в рюкзак, чтобы он мог отдать его кому-то другому.

Мальчик, который опасался, что может случиться с отцом, положил в рюкзак ноутбук, мобильный телефон, украшения, парфюмерию и другие ценности, которые он вышел навстречу мошенникам.

Они даже сказали ему посмотреть на место, куда он собирался доставить рюкзак, там не было камеры наблюдения.

Они также попросили его не звонить отцу или матери, потому что они были заняты попытками раскрыть предполагаемую аварию; однако они притворились их родителями, подавая слабый голос, как у раненого, чтобы сказать ему отказаться от всего ценного, потому что «материальные вещи можно восстановить, но жизнь не могу».

Наконец, несовершеннолетний отправился на перекресток между проспектами Николаса Аййона и Санта-Лючия, всего в нескольких метрах от своего дома, где передал рюкзак женщине, которая велела ему вернуться домой, чтобы позаботиться о брате.

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«Мамочка, я уже отдал вещи мужчине, я передал ему ноутбук, мобильный телефон», - так сказал мальчик матери после передачи рюкзака.

Родительница, которая не хотела раскрывать свою личность, чтобы избежать репрессий, прокомментировала, что правонарушители уже владели информацией о семье и знали, в какое время ребенок находится один дома.

Кроме того, он также отметил, что камеры безопасности, возможно, поймали мошенников, поскольку, хотя несовершеннолетний сказал преступникам, что там нет камер, потому что он не знал, как их отличить, они действительно существуют в область.

Эти изображения будут важны для получения информации о женщине, которая взяла рюкзак. Жалоба была подана в полицейский участок Саламанки.

ДРУГИЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Другим распространенным видом мошенничества является компьютерное мошенничество, которое продолжает расти в Перу. Отдел расследований преступлений в области высоких технологий Национальной полиции Перу ежедневно получает около 45 сообщений об этом виде преступлений из всех регионов страны.

«Среди киберпреступлений наиболее распространенным способом является компьютерное мошенничество, которое может быть связано с клонированием карт. Существует также мошенничество в электронной торговле или транзакциях и сделках, которые могут происходить в банковской сфере. Этот вид преступлений составляет почти 80% жалоб, поступающих в настоящее время этим управлением», - заявил Андскому агентству в начале января Эрик Анджелес, глава этого района.

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