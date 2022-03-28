Anla дает зеленый свет проекту гидроразрыва пласта в Пуэрто-Вильчес (Сантандер)

Национальное управление по лицензированию окружающей среды (ANLA) предоставило колумбийской государственной нефтяной компании Ecopetrol лицензию на запуск пилотного исследовательского проекта (PPI), который будет реализован в Пуэрто-Вильчесе, Сантандер, несмотря на отказ активистов-экологов из восточного региона Колумбии.

Целью PPI Kalé является сбор технической, экологической и социальной информации, результатом которой может стать сценарий, позволяющий внедрить фрекинг в качестве практики разведки нефти в стране.

В рамках этого проекта будет пробурить скважину длиной 200 футов (60,96 метра), траектория которой составит до 4000 футов, или 1219 километров.

ANLA одобряет проект фрекинга в Пуэрто-Вильчес, Сантандер

Нефтяная компания Ecopetrol представила Национальному агентству по лицензированию окружающей среды (ANLA) результаты исследования воздействия на окружающую среду нетрадиционного проекта под названием «Платеро», расположенного в муниципалитете Пуэрто-Вильчес, Сантандер.

Для Габриэля Комбарисы, вице-президента по нетрадиционным месторождениям Ecopetrol, это исследование является частью процесса получения соответствующей экологической лицензии:

Исполнительный директор подчеркнул, что в этом исследовании есть План управления непредвиденными обстоятельствами и рисками, который определяет потенциальные риски, меры по смягчению последствий и действия, предусмотренные для управления чрезвычайными ситуациями, чтобы защитить сообщество, экосистемы, биоразнообразие, водные ресурсы, почву и воздух, среди других аспектов .

Фото файла. Изображение нефтеперерабатывающего завода Ecopetrol в Барранкабермехе, департамент Сантандер, Колумбия, 1 марта 2017 г. REUTERS/Хайме Салдарриага

Однако пленум гражданского общества и политические органы департамента Сантандер выступают против этих пилотов и сообщили, что они являются жертвами угроз и нападений, которые угрожают их жизни и целостности.

Столкнувшись с этой ситуацией, Альянс за свободу от гидроразрыва пласта Колумбии счел, что такая добычная деятельность гидравлического типа должна быть подвергнута цензуре, поскольку она противоречит Экологической конституции 1991 года, Парижскому соглашению, Конвенции Рио-де-Жанейро, Рамсарской конвенции и другим документам международное право прав человека.

Генеральная прокуратура страны также рекомендует отменить нормы, разрешающие добычу гидравлического типа из-за отсутствия научных доказательств, указывающих на то, что это не влияет на окружающую среду, воду и здоровье населения.

Альянс Колумбии по свободному гидроразрыву пласта, один из самых ведущих в обсуждении этого типа гидравлического извлечения, сообщил, что он решительно выступает против разработки и процесса, который был консолидирован менее чем за 5 месяцев, с многочисленными голосами неприятия, серьезными вопросами процесса и увеличение числа актов насилия в Magdalena Medium.

Он также подчеркнул, что угрозы убийством связаны с изгнанием активиста из региона.

В контексте | Публичные слушания пилотного проекта по гидроразрыву пласта в Пуэрто-Вильчесе приостановлены из-за протестов - Infobae

«Достойно сожаления, что фундаментальный вопрос в энергетике не обсуждался в Конгрессе Республики, где союзники по правительству отложили обсуждение законопроектов о запрете фрекинга в третий раз подряд, и это решение принимается правительством Дуке, с нетерпением, без гарантий, и через несколько месяцев после этого владение новым президентом», - говорится в публичном заявлении Колумбийского альянса по свободному гидроразрыву пласта.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: