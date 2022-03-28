Алексис Энрикес критикует руководство Nacional за бесхозяйственность в последние годы

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Разговор об Алексисе Энрикесе восходит к самым славным годам Атлетико Насьональ, который доминировал на местном турнире почти десять лет. Ныне бывший игрок является частью золотой истории клуба, и это неудивительно, поскольку вместе с Франко Армани они являются самыми выигрышными игроками заведения с 13 титулами каждый.

В настоящее время Алексис Энрикес посвящает себя подготовке в качестве тренера, поскольку в ближайшем будущем он жаждет взять на себя задачу взять на себя бразды правления профессиональной футбольной командой Колумбии. Свободное время он проводит за просмотром футбола и делятся с семьей.

В 2020 году бывший Онсе Калдас объявил, что уходит из профессионального футбола после успешной карьеры, в которой он выиграл 16 титулов, в которых выделяются два Кубка Либертадорес: один с «Бело-белым» в 2004 году и в 2016 году с Atlético Nacional. Кроме того, он выиграл Кубок Южной Америки в 2017 году с картиной «Пурдолага».

Его сильный темперамент всегда характеризовал его на кортах и вне их, что привело его к тому, что он носил капитанский оркестр Nacional в течение многих лет.

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В диалоге с газетой El Colombiano Алексис Энрикес рассказал о различных аспектах своей жизни и, конечно же, рассказал о настоящем клуба своей любви — Atlético Nacional.

Прежде всего, самарий сослался на его уход из судов и подчеркнул важность получения картона, который удостоверяет его как тренера, поскольку это помогло ему понять, что пришло время повесить гуайо.

Он также отметил, что у него нет желания руководить, но уточняет, что готов благодаря теоретической подготовке в сочетании с опытом, который он приобрел, будучи активным игроком.

На данный момент у него не было никаких подходов к работе в клубе с «Атлетико Насьональ», однако его младший брат играет в качестве вингера и является частью неполноценного процесса команды paisa. Аналогичным образом, бывший адвокат в последние годы поставил под сомнение управление этими директивами.

С другой стороны, он похвалил Эрнана Дарио Эрреру, который временно руководит «королем Копаса», однако выразил обеспокоенность тем, что его будущее в учреждении неопределенно.

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