Алехандра Куэвас вновь обретает свободу

Алехандра Куэвас (69 лет) вновь обрела свободу. Верховный суд страны (SCJN) распорядился немедленно освободить женщину, которая содержалась в тюрьме Санта-Марта-Акатитла в течение 528 дней, обвиненный генеральным прокурором Республики Алехандро Герцем Манеро в убийстве путем бездействия смерти ее брат Федерико. Никогда не было никаких веских доказательств, чтобы привлечь эту женщину к ответственности. Даже суд определил, что преступного деятеля, за который он был заключен в тюрьму с октября 2020 года, даже не существует.

Единогласно Верховный суд постановил немедленно освободить Алехандру Куэвас, посчитав преступлением, в совершении которого он обвиняется, несуществующим. Суд также отметил, что Федерико Герц не обходится без медицинской помощи, однако они также указали, что Лаура Моран, а тем более ее дочь, не может быть обвинена в этой ответственности.

Между тем, Алонсо Кастильо, сын Алехандры Куэвас, прокомментировал Infobae Mexico, что он единодушно ожидает, что 11 министров и министров отправят немедленное освобождение его матери после анализа существа дела, заявив, что она «невинная женщина, которая была заключена в тюрьму на 528 дней без совершив преступление, и фигура, которой даже не существует в уголовном законодательстве страны».

Он также отметил, что с самого начала дела генеральный прокурор Республики Алехандро Герц Манеро подверг свою семью преследованиям. Он добавил, что эта «трагедия», надеюсь, послужит общенациональным прецедентом для грядущих поколений.

В сентябре 2015 года скончался Федерико Герц Манеро, брат нынешнего мексиканского прокурора. Ему было 82 года, и причиной его смерти стало ухудшение состояния здоровья. Алехандро Герц возложил вину за то, что был с ним романтического партнера брата, которому на тот момент было 88 лет и почти 50 лет. Алехандро обвинил её в убийстве за бездействие. К иску он добавил дочерей этой женщины. Одной из них была Лора, свекровь губернатора штата Мехико Альфредо дель Масо. Она исчезла из дела. Другая - Алехандра Куэвас Моран, арестованная 27 октября 2020 года во время путешествия со своим сыном Гонсало на Пасео-де-ла-Реформа.

Отчаявшись освободить свою мать, их сыновья Ана Паула, Алонсо и Гонсало Кастильо Куэвас начали своего рода переговоры с прокурором: они передали все, что он просил, через посредников, например, доставку произведений искусства, принадлежащих его брату, 3,5 миллиона песо с общего счета пара и отставка от Лауры Моран к ежемесячной пенсии, которую оставил ему Федерико.

Но Алехандра Куэвас так и не вышла на свободу. В феврале 2021 года Четвертая уголовная палата Высшего суда Мехико подтвердила официальное постановление о тюремном заключении. Он считал ее «вспомогательным гарантом» здоровья Федерико, то есть вторичной ответственностью за его здоровье. Его мать, Лора, была единственной, кто отвечал за здоровье Федерико. Его также нельзя назвать гарантом, поскольку, согласно мексиканскому законодательству, он не мог считаться таковым.

(фото детей за пределами SCJN)

«Смерть не может быть приписана госпоже (Алехандра), потому что в применимых правилах нет четкого положения, согласно которому лицо может приобрести статус «вспомогательного» гаранта в обязанности по уходу, требуемой от другого лица», - считает суд в законопроекте, который министры обсуждают в этот понедельник и который добивается предоставления ему простой и понятной защиты 69-летней женщины, а также ее немедленного освобождения.

Затем, в середине сентября, пятый окружной судья Ампаро по уголовным делам в Мехико вынес решение об отмене ордеров на арест Алехандры Куэвас и Лоры Моран. Затем Генеральная прокуратура (FGR) во главе с Алехандро Герцем Манеро оспорила ампаро.

Затем три магистрата Первого коллегиального уголовного суда первого округа Мехико собирались решить, апелляция рассмотрена или нет. Для практических целей существовала высокая вероятность того, что Алехандра Куэвас затем вернет себе свободу... пока, в неожиданном в свою очередь, мексиканский суд возбудил дело в ноябре прошлого года по распоряжению мексиканского прокурора. Председательствующий министр Артуро Сальдивар утверждал, что они решили сделать это, потому что, пока дело рассматривалось в судах, существовала опасность влияния, которое не способствовало беспристрастности правосудия.

Министр Альберто Перес Дайан отвечал за подготовку проекта для обсуждения на пленарном заседании, которое состоялось 15 марта. Его предложение склонялось к возвращению дела в суды, караемые смертной казнью. Но все остальные министры проголосовали против этого, считая, что дело должно быть тщательно изучено. Даже пятеро высказались за освобождение Алехандры Куэвас в то время, но одного голоса не хватало, чтобы это стало реальностью.

(фото детей за пределами SCJN)

При тщательном изучении необходимо было разработать новый проект. Теперь им руководит министр Альфредо Гутьеррес. В своем предложении, которое обсуждается 28 марта, прокурор юстиции принял решение о предоставлении запертой женщине простой и простой защиты и распорядился о ее немедленном освобождении, подчеркнув, что преступления, в котором она обвиняется, даже не существует.

«Этот суд полного состава считает эту аргументацию обоснованной и достаточной для того, чтобы беспрепятственно и просто предоставить ей ампаро (...) ответственная палата по уголовным делам проигнорировала принцип законности в аспекте точного применения уголовного права, поскольку она подтвердила существование статуса гаранта, который он назывался «соучастником», не будучи обнаруженным в статье 16 Уголовного кодекса Федерального округа, ныне Мехико (...) без юридической поддержки, считал, что заявитель должен был избежать смерти ныне умершего», - говорится в части документа.





(ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ОЖИДАЮЩИЙ АБЗАЦ ОТПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ Я ОТПРАВЛЮ)









ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



