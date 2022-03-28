После нападения на Криса Рока Уилл Смит заявил, что «насилие ядовито»: «Мое поведение было неприемлемым»

После нападения на Криса Рока на церемонии вручения Оскара, которая прошла по всему миру, Уилл Смит сказал, что «насилие ядовито», и извинился: «Мое поведение было неприемлемым».

«Насилие во всех его формах является ядовитым и разрушительным. Мое поведение на церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным. Шутки за мой счет - это часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня слишком большой, и я отреагировал эмоционально», - сказал он в заявлении, которое он разместил в своих социальных сетях.

Полное сообщение:

Насилие во всех его формах является ядовитым и разрушительным. Мое поведение на церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным. Шутки за мой счет - это часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня слишком сложной, и я отреагировала эмоционально.

Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я перешла черту и ошиблась. Мне стыдно, и мои действия не свидетельствовали о том, кем я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию.

Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми присутствующими и всеми, кто смотрел его по всему миру. Я хочу извиниться перед семьей Уильямса и моей семьей короля Ричарда. Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало этот великолепный путь для всех нас.

У меня незавершенная работа.

Искренне

Уилл

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