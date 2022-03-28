Против концессионеров и операторов весовых станций возбуждено 11 расследований

В понедельник, 28 марта, Министерство транспорта объявило в своем заявлении, что после проведения исчерпывающих инспекционных визитов, проведенных Управлением транспорта на несколько станций взвешивания в стране, предприятие открыло 11 административных расследований для концессионеров и операторов.

Аналогичным образом он уточнил, что на основе собранных доказательств, таких как билеты на взвешивание и другая документация, были обнаружены несоответствия в контроле полной массы транспортных средств (ГВП) грузовых транспортных средств. Очевидно, что те, кто проводит расследование, не будут принимать во внимание эти таблицы, утвержденные Министерством транспорта, а также зарегистрированные в Едином национальном транзитном реестре (RUNT).

«При инспекциях станций взвешивания Делегирование концессий и инфраструктуры следит за соблюдением разрешенных правительством габаритных весов транспортных средств, поскольку, если установлены значения, отличные от максимально допустимого веса, нарушаются не только правила, но и состояние инфраструктуры, безопасность дорожного движения или законные права пользователей», — заявил суперинтендант транспорта Уилмер Салазар Ариас.

Следует отметить, что полная масса транспортного средства определяется Министерством транспорта и, кроме того, она зарегистрирована в РНТ. Таким образом, тот факт, что исследователи не обновляют программное обеспечение, соответствующее максимальному весу, разрешенному для грузовых транспортных средств, будет свидетельствовать о нарушении соответствующих правил с этой услугой, влияя на безопасность, качество, непрерывность, свободный доступ, возможности и эффективность в перевозке система.

Это поведение, которое рассматривалось в портфеле, может привести к нарушениям:

1. УЩЕРБ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ. Одной из основных целей интегрированной системы мобильности, составляющей инфраструктуру наземного транспорта, является сохранение дорожного наследия страны, поддержание качества и безопасности дорог. Весовые станции являются эксплуатационными объектами, входящими в эту инфраструктуру, поэтому несоблюдение стандарта может поставить под угрозу строгий контроль избыточного веса, который необходим для обслуживания инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

2. Дорожные происшествия. Надлежащий контроль так называемой полной массы транспортного средства делает вероятность дорожно-транспортных происшествий из-за этой переменной технически предсказуемой, поскольку очевидно, что транспортное средство с избыточным весом ускоряет разрушение транспортной инфраструктуры за счет сокращения срока службы дорожного покрытия и, если оно поддерживается, ясно, что это условия без какого-либо контроля, возможно, возникают периодические иски.

3. Необоснованная Comparenda: поскольку нет соответствия между таблицами максимальной полной массы транспортного средства, разрешенной для жестких грузовых транспортных средств с двумя (2) осями, с максимальным весом, разрешенным на разных станциях взвешивания, это может генерировать уникальные сообщения о нарушениях правил перевозки и апелляции неоправданным для участников дорожного движения. Кроме того, перевозка груза ниже разрешенного веса приводит к экономическим потерям для перевозчиков и водителей.

Расследование концессий и операторов

1. Нейва Хирардот

2. Консорциум Виал Гелиос.

3. Концессия Сан-Рафаэль

4. Альто Магдалена

5. Тихоокеанская концессия 3.

6. Консорциум RQS-Восточный земельный.

7. Консорциум RQS-Гинебра Сюр.

8.Через 40 Экспресс S.A.S.

Дилер 9.БТС С.А.С. 1

10. Саванна оф зе Вест

11. Концессия Рута Аль Мар S.A.S.

В случае признания их виновными как концессионеры, так и операторы могут быть наказаны штрафом в размере до 700 действующих минимальных размеров оплаты труда.

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