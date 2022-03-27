Зеленский заявил, что тщательно изучает вопрос нейтралитета Украины на переговорах с Россией

06-12-2021 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky POLITICA TWITTER / VOLODIMIR ZELENSKY

Вопрос «нейтралитета» Украины, один из центральных пунктов переговоров с Россией по прекращению конфликта, «тщательно изучается», заявил в воскресенье в интервью российским СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

Один из пунктов переговоров — «гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства», сказал он в онлайн-интервью, опубликованном на телеграм-канале администрации президента Украины.

«Мы готовы принять это», - продолжил он. «Этот пункт переговоров (...) обсуждается, он глубоко изучается», - сказал он.

«Но я не хочу, чтобы это был очередной документ в стиле Будапештского меморандума», - добавил он, имея в виду соглашения, подписанные Россией в 1994 году, гарантирующие целостность и безопасность трех бывших советских республик, включая Украину, в обмен на отказ от ядерного оружия, унаследованного от СССР.

Обе стороны объявили, что российская и украинская делегации встретятся в начале этой недели в Турции для проведения нового раунда личных переговоров.

Главный российский переговорщик Владимир Мединский, которого цитируют российские агентства, также объявил о новом раунде переговоров, но заявил, что они состоятся во вторник и среду, без указания места проведения.

«Во время сегодняшних обсуждений в режиме видеоконференции [воскресенье] было решено провести следующий очный раунд в Турции с 28 по 30 марта», — сообщил украинский переговорщик в Facebook.

ФАЙЛ ФОТО: Советник Президента России Владимир Мединский принимает участие в сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Россия, 3 июня 2021 года. REUTERS/Евгения Новоженина/Стоковое фото

До настоящего времени обе стороны трижды встречались лично — 28 февраля, 3 марта и 7 марта — на белорусской территории, а 10-е министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились соответственно в Анталье.

С тех пор переговоры проходят практически ежедневно в формате видеоконференции на уровне как делегаций, так и рабочих групп, что обе стороны считают «трудными».

«Переговорный процесс очень сложный», — заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в пятницу, отрицая какой-либо «консенсус» с Москвой.

Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Россия и Украина согласовали четыре из шести пунктов переговоров.

Среди них он привел отказ Украины от вступления в НАТО, признание русского языка в качестве официального, а также уступки в отношении демилитаризации и «коллективной безопасности».

Напротив, заявил Эрдоган, Украина не желает вести переговоры об уступке Крыма России или признать независимость пророссийских сепаратистских регионов Донецка и Луганска, что уже неоднократно давал понять сам президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, она признала, что Украина никогда не вступит в НАТО, и поэтому потребовала гарантий безопасности от международного сообщества, включая Россию, в обмен на отказ от этого стремления государства.

«Нет консенсуса с Россией по четырем пунктам, упомянутым президентом Турции», — сказал Кулеба, однако высоко оценил «дипломатические усилия» Анкары по прекращению войны.

С информацией от AFP и EFE)

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