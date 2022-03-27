Йейт порезал купальщика своими пропеллерами на пляжах в Чолоне, Картахена

За последние несколько часов на пляжах Картахены произошел новый инцидент, связанный с купальщиками с лодками. В этом случае жертвой является Элисео Гарсия, турист, которого протаранили гребные винты яхты в спа-центре Чолон на острове Бару.

Согласно предварительному отчету капитанства порта Картахена, человек прыгнул бы в море, когда судно, на котором его перевозили, двигалось.

Тело Элисео Гарсии было несколько раз порезано пропеллерами, поэтому он был доставлен в больницу в городе, где ему была оказана медицинская помощь в связи с полученными травмами, особенно в ногах и спине.

«Подразделение береговой охраны ВМС Колумбии, которое в момент инцидента следило за морской деятельностью в этом районе, эвакуировало пострадавшего в больницу в городе Картахена, где он в настоящее время проходит лечение, чтобы оценить серьезность полученных ранений», - сказал он. капитан корабля Дарио Эдуардо Санабриа, капитан порта Картахена.

Он также объявил, что пострадавший был эвакуирован с места происшествия и доставлен в медицинский центр, и напомнил, что 25 марта «в Corpoturismo была проведена встреча с компаниями небольших судов, предупреждающая о необходимости соблюдения мер безопасности во избежание несчастных случаев».

Со своей стороны, Ермин Тегеран Веласкес, президент кооператива Ciénaga Azul, в Чолоне, согласно информации La Fm, заявил, что инцидент произошел, когда, судя по всему, купальщик спрыгнул с яхты без разрешения.

«Мы находимся в рабочей зоне, которая находится на земле, яхта еще не была припаркована, когда мужчина бросился в спину, а водитель не заметил; у человека травмы ног и спины. У нас есть ограниченная территория, куда прибывают лодки, чтобы покинуть туриста и уехать, у людей есть еще одна зона, где они купаются, а турист не ждет», - сказал Тегеран.

Он добавил: «Это была неосторожность граждан, потому что они не припарковали яхту, мы всегда подчеркивали, что у нас есть отмеченный пляж для купания, мы всегда говорим туристам, что мы везем их туда; мы рекомендуем им не плавать в том же месте, что и лодки, и они игнорируют нас».

Власти призвали купальщиков и владельцев лодок соблюдать установленные правила перевозки пассажиров и предупредили общественность в целом, чтобы они не находились рядом с движущимися лодками, уведомлять своих спутников или экипаж о любой деятельности, проводимой на воде, использовать спасателей на борту, среди другие, для обеспечения безопасного судоходства.

Президент Иван Дуке объявил об этом в пятницу из Картахены на закрытии саммита по навыкам Организации экономического сотрудничества и развития, подтвердил официальное открытие открытого тендера на мегапроект Canal del Dique, в который планируется инвестировать 3 миллиарда долларов.

Президент классифицировал это как «самый важный проект адаптации к изменению климата, который наша страна будет иметь в ближайшие четыре десятилетия» и пояснил, что проект позволит защитить Картахенский залив и барбекю, что также подразумевает защиту очень большой части морских видов, он будет продолжать разрешать прибывать пассажирским и грузовым судам, не влияя на количество осадков, осадку и мореходность.

Они принесут пользу муниципалитетам Боливара, Атлантико и Сукре, улучшая судоходство и предотвращая наводнения в зимний сезон. Всего, по данным национального правительства, уже прошло 16 предыдущих консультаций.

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