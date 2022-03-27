Почему исчезновение пчел подвергает людей риску и как предотвратить их вымирание

Что бы вы сделали, если однажды ваш любимый фрукт исчезнет, и как бы вы ни хотели попробовать его снова, это невозможно? Тогда больше нет цветов, вы не почувствуете запах или запах подсолнуха, одуванчика, лаванды; вдруг вы не увидите бабочек, птиц или животных, которых вы обычно видели в своем ежедневном путешествии. Хотя это звучит как научная фантастика, это реальность, которая может произойти из-за текущей угрозы для пчел и других опылителей, и это то, что мы, как человеческий вид, зависим от этих маленьких насекомых.

Херардо Себальос, научный сотрудник Института экологии УНАМ, говорит Infobae Mexico, что если пчелы теряют способность производить пищу. По его словам: «С исчезновением пчел и исчезновением видов в целом мы находимся в такой сложной ситуации, что то, что произойдет в ближайшие 15 лет, определит, что произойдет с человечеством и жизнью на Земле ».

Исследователь упоминает, что пчелы являются одним из индикаторов расположения планеты. По словам Себальоса, потеря такого количества пчел и их вымирание указывает на то, что у нас серьезные проблемы: «Это тревожный сигнал, который после пчел следуют другие животные, а затем другие».

На планете насчитывается не менее 20 тысяч видов пчел. Известная нам пчела — это apis mellifera, однако она не является эндемиком Мексики, поскольку родом из Европы. Работа, выполняемая пчелами и опылителями в целом, чрезвычайно важна для экосистемы и питания человека. По данным ООН, этот процесс зависит от 90 процентов цветущих растений, таких как подсолнечник, майоран, огуречник; 75 процентов мировых продовольственных культур, таких как помидоры, авокадо, тыква, все они важны в рационе мексиканской кухни и 35 процентов сельскохозяйственных угодий.

В Мексике насчитывается около 2 тысяч видов пчел. Некоторые из них одиночные, 47 производят мед и являются пчелами мелипоны, то есть у них нет жала. Народы майя выращивают их на протяжении сотен лет и называют их «священной пчелой» из-за целебных свойств меда. Из-за различных факторов пчелы подвергаются серьезному риску исчезновения. Важно отметить, что европейские виды имеют множество ульев на пчеловодческих фермах по всему миру, однако дикие виды страны находятся под угрозой исчезновения.

Пчела мелипона является важным опылителем таких культур, как ачиоте, авокадо, кофе, тыква, чайот, перец хабанеро, манго, огурец, арбуз, помидор. (Фото: правительство Мексики)

Элизабет Бачилио, ветеринарный врач, специализирующийся на пчелах, в настоящее время работает в Комиссии по природным ресурсам и развитию сельских районов Министерства окружающей среды, а также является пчеловодом и тренером в этой области. Bacilio объясняет Infobae Mexico, что снижение численности этих насекомых связано с рядом факторов: «Паразитарные и вирусные заболевания, использование инсектицидов и пестицидов, изменение климата, плохое управление фермерами, городские пятна, а также использование сигнальных антенн помочь пчелам не вернуться в улей, потому что они потерялись». То есть антенны, необходимые для использования наших мобильных телефонов сегодня, несут ответственность за потерю многих пчел.

Одна из проблем, говорит он, заключается в том, что во многих местах, где идет посев, фермеры очищают землю, то есть выкорчевывают сорняки; но внутри нее находятся дикий подсолнечник, белый клевер, одуванчик, виноград кампанита. Из всех этих сорняков получают мед и пыльцу, а когда они удаляются, у пчел и других опылителей отбирается пища, в результате чего они гибнут. Он упоминает, что «именно эти пчелы находятся под угрозой исчезновения. Люди понятия не имеют, что эти пчелы существуют, потому что они не очень наблюдательны, у них нет терпения иметь сад и ухаживать за ним».

Даже многие люди демонизируют летучих мышей, но они также являются важными опылителями. Например, если летучие мыши закончатся, мескаль больше не будет, потому что они являются исключительными опылителями этого типа магея, из которого выносят напиток.

Несомненно, одна из основных проблем, окружающих пчел, которую срочно необходимо искоренить, по мнению специалистов, — это использование пестицидов и инсектицидов. Себальос упоминает, что их следует запретить, поскольку они содержат остатки, убивающие пчел, и что две или три крупные компании должны быть вынуждены прекратить производство этих химикатов.

К этому Bacilio добавляет, что компании такого масштаба уже предъявляют различные требования, поскольку они представляют собой продукты с неоникотиноидами, которые являются канцерогенными по данным Всемирной организации здравоохранения. Даже люди, которые обрабатывают этот вид продукта, заболели: «это выходит за рамки смерти опылителей, здоровье человека идет рука об руку», - говорит он.

Такие ассоциации, как Гринпис, предложили запретить токсичные пестициды, такие как неоникотиноиды, фипронил и другие инсектициды.

По мнению экспертов, без них население питалось бы только клубнями. (Фото: Куартоскуро).

Аврора Холальпа, профессор и исследователь Межкультурного университета майя в Кинтана-Роо и глава Инновационного центра устойчивого развития пчеловодства, сообщает Infobae Mexico, что использование пестицидов — это проблема, которой не было остановился и что остановить его практически невозможно.

«У нас был случай четыре года назад в муниципалитете, где я нахожусь, было чуть более 300 колоний повреждены, многие из них погибли, другие умерли медленно, а другие резко; это был единый продукт, который практически отравил много пчел и никакого юридического ответа со стороны правительства не было», - говорит он. В нем также говорится, что в январе прошлого года 430 колоний пострадали от той же проблемы, и до сих пор не существует учреждения, которое останавливалось бы в этом районе для принятия ответных мер, несмотря на то, что жалоба была подана в прокуратуру.

По словам Ксолальпы, приоритетными вопросами, которые мы должны решать, являются химические вещества из-за высокой смертности, нет никаких правовых оснований для реагирования на этот вид преступлений, когда люди их наносят, нет правильного регулирования этих продуктов, и фермер не знает, что они используют, они не используют одну защиту для их применения, больше на юге. Он также заявляет, что в Кампече есть районы, где очень часто применяются с воздуха, и фермеры не знают, когда химическое вещество упадет им на голову.

Пчелы — одна из самых важных групп опылителей. (Фото: Куартоскуро).

В Мехико опылительные сады были реализованы в городских центрах, продвигаемых директором FES Iztacala Мария-дель-Коро Арисменди. В них высажено пространство со специальными растениями, чтобы привлечь опылителей, таких как пчелы, шмели и колибри, чтобы обеспечить их пищевыми ресурсами в городе, где их естественная среда обитания ухудшилась, а зеленых зон мало.

Элизабет Бачилио объясняет, что мы можем внедрить в наших садах горшки, которые подвешиваются на стене, или, если у вас есть балкон, она рекомендует, чтобы это были ароматические растения, такие как мята, розмарин, которые, хотя, кажется, не имеют крошечных цветов. Если у вас больше места, добавляет он, вы можете посадить фруктовые деревья или виноградные лозы, где также можно оценить этих насекомых, а также оставить контейнеры с водой в саду с мрамором, камнями или веточками, чтобы пчелы не утонули и могли ее взять.

Если мы увидим рой, важно не звонить в пожарную службу, чтобы уничтожить его. Существует процесс перемещения роя, который можно выполнить с разными пчеловодами, но он требует затрат. Это когда люди не хотят этого делать, но нужно думать, что у пчеловода есть такие расходы, как суточные или костюм, говорит Бачилио

На индивидуальном уровне Аврора Холальпа отмечает, что самое главное - держать нас в курсе, знать важность ее работы и то, как она способствует кормлению людей. Сады-опылители очень ценны, но желание помочь в решении этой проблемы должно выйти за рамки выращивания красивых растений, мы должны узнать, питает ли пыльца этих растений пчел и питает ли их. В дополнение к максимальному сокращению химических веществ в домашних условиях, отделение органических от неорганических и органических, чтобы дать ему новое применение.

По словам Холальпы, он говорит, что «думать о том, чтобы принести пользу пчелам, положив на них цветок или дав им воду с сахаром, недостаточно». Важно отметить, что, несмотря на индивидуальные усилия, цикл бесконечен, если нет правил и законов, запрещающих использование химических веществ, влияющих как на опыляющих животных, так и на самих людей.

Первый сад был посажен в 2014 году в FES Iztacala. (Фото: Мария дель Коро Аризменди/сайт Weebly).

Аврора приходит к выводу, что каждый раз, когда мы едим ложку меда, мы едим тысячи цветов, тысячи бактерий и тысячи полезных ферментов, «потому что мед — это не просто подсластитель, это идеальное сочетание жизни; пчелы несут жизнь на ногах. Забота о пчелах — это забота о вас».

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