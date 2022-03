Кто был номинирован 52 раза на премию «Оскар»

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

В следующее воскресенье, 27 марта, состоится 94-й «Оскар», вручаемый Академией кинематографических искусств и наук лучшим кинематографам в разных номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучший режиссер». С момента первого издания многие художники считались получившими долгожданную золотую статуэтку, но мало кому это удалось.

Некоторые из них даже рассматривались не один раз. Так обстоит дело с Джоном Уильямсом, известным американским композитором, который на протяжении всей своей карьеры в среде был номинирован 52 раза, установив рекорд, который далеко не соответствует. Несмотря на стойкость, за свою более чем 60-летнюю карьеру он получил всего пять «Оскаров» за свои необыкновенные композиции.

Впервые музыкант получил награду в 1968 году в категории «Лучшая оркестровка, адаптация или лечение» за работу, проделанную для фильма «Долина кукол» с Пэтти Дьюк, Барбарой Паркинс, Жаклин Сюзанн, Шэрон Тейт, Сьюзан Хейворд и Полом Берком в главных ролях. К сожалению, он не победил.

Композитору 90 лет и более 60 лет. веб-архив

Его имя вновь появилось в списках номинантов в 1969 году благодаря композициям и аранжировкам, которые он сделал для The Reivers (The Rascals or The Thievers) и Goodbye, Mr, Chips, запомнившейся романтической драме с Гриром Гарсоном, Терри Килберном и Робертом Донатом в главных ролях, причем последним является тот, кто получил статуэтку за свою интерпретацию.

Только в 1972 году Джон Уильямс получил свой первый «Оскар» за «Лучшую оркестровку, адаптацию и оригинальный хор» за фильм «Скрипач на крыше», фильм, который превзошел поколения, став международной киноклассикой.

1973 год стал отличным годом для американского композитора, так как он трижды номинировался на одну и ту же награду за выступление в фильме ужасов «Images» режиссера Роберта Олтмана, «Приключение Посейдона» с Джином Хэкманом в главной роли, и Томом Сойером, основанном на романе Марка Твена.

В период с 1974 по 1975 год он был номинирован на саундтрек к фильму «Золушка Либерти» (Permission to Love Until Midnight) и за песню Nice to Это также было задумано в музыкальной постановке «Возвышающийся ад» («Ад в башне»), за которую она получила премию BAFTA.

До конца 1970-х годов Джон Уильямс получил два Оскара за «Лучший оригинальный саундтрек» к фильмам «Челюсти» (Акула) и «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда». Кто не помнит музыку, которая играет при приближении акулы, или темную среду вокруг космоса? , обе музыкальные постановки наиболее известны автором в той мере, в какой они считаются шедеврами, оставившими след в истории кино во всем мире и оставившими след в истории кино целого поколения.

В течение следующих нескольких лет он сочинял саундтреки к фильмам «Близкие встречи короля», «Супермена», «Звездные войны: Espidous V - Империя наносит ответный удар» и «Рейдеры потерянного ковчега» («Индиана Джонс и охотники за потерянным ковчегом»).

Джон Уильямс на «Праздновании Звездных войн» Орландо и его концерте к 40-летию франшизы

В 1983 году получила свой четвёртый «Оскар» в той же категории за «E.T. The Extraterrestrial», научно-фантастический фильм, который шокировал, рассказав о встрече между человечеством и таинственным. В фильме снялись Генри Томас, Дрю Бэрримор и Роберт Макнотор, режиссер Стивен Спилберг. В том же году его песня «Если бы мы были влюблены» соревновалась за лучшую оригинальную песню, но не выиграла.

С 1984 по 1992 год делал аранжировки и композиции для «Звездных войн»: эпизод VI - «Возвращение джедая», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Дикая река», «Империя солнца», «Ведьмы Иствика», «A Stumble Called Love», «Индиана Джонс и последний крестовый поход, Born» 4 июля My Poor angelito, JFK и песни Somewhere in my memory и When you're alone, все они учтены в ежегодных наградах Академии.

Именно до 1994 года он получил свой пятый и, пока, последний «Оскар» за саундтрек к списку Шиндлера («Список Шиндлера»), фильму с Лиамом Нисоном, Ральфом Файнсом, Беном Кингсли, Эмбет Дэвидц в главных ролях. Эта награда стала третьей наградой, которую Джон Уильямс получил известный режиссер Стивен Спилберг.

«Список Шиндлера» — один из фильмов о Холокосте.

С 1996 по 2014 год композитор снова номинировался на саундтреки к фильмам «Никсон», «Сабрина», «Дети улицы», «Дружба», «Спасти рядового Райана», «Прах Анджелы», «Патриот», «Гарри Поттер и философский камень», «Искусственный интеллект ИИ», «Поймай меня, если сможешь», «Гарри» Поттер и узник Азкабана, «Мемуары гейши», «Мюнхен», «Приключения Тинтина», «Военный конь», «Линкольн», «Похититель книг», а также за песню «Лунный свет».

С 2016 по 2020 год он снова снимался в номинациях на оригинальный саундтрек к эпизодам VII, VII и IX «Звездных войн».

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, незабываемые главные герои киносаги «Гарри Поттер». (REUTERS/Лукас Джексон/)

Кто знаменитый американский композитор, получивший 52 номинации на «Оскар»?

Джон Таунер Уильямс родился 8 февраля 1932 года в Нью-Йорке, США, в настоящее время ему 90 лет. Он преуспел в индустрии развлечений на международном уровне как композитор, дирижер, пианист и тромбонист, а также играет на кларнете и трубе.

Он проявлял интерес к музыке с детства, благодаря влиянию отца, который был джазом-перкуссионистом. В юности он был завербован в ВВС США, где играл в военном оркестре, а затем отправился в мир развлечений, сочиняя музыку для телевидения.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: