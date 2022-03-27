Украинские войска будут использовать портативные британские ракеты для сбивания российских самолетов

Британское правительство объявило в воскресенье, что зенитные ракеты британского производства будут впервые развернуты Украиной в конфликте.

Министр обороны Бен Уоллес заявил The Mail on Sunday, что система Starstreak, переносные высокоскоростные ракеты для сбивания вражеских самолетов, летящих на малой высоте, скоро начнет использоваться украинскими войсками.

Уоллес сказал, что первые украинские войска прошли подготовку и уже были развернуты в Starstreak, добавив, что Соединенное Королевство «делает больше, чем кто-либо другой», чтобы помочь стране, захваченной Путиным.

С другой стороны, министр обороны исключил поставки танков, что является одной из просьб президента Украины Зеленского к западным союзникам.

«Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше прогресс достигается в совершенствовании систем вооружения, тем больше требуется обучение их использованию, поэтому настоящая цель усилий должна заключаться в том, чтобы помочь украинцам восстановить или найти российскую или советскую технику, которая уже находится в их арсенале. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает», — сказал Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (REUTERS/Питер Николлс)

В прошлую среду, накануне двух саммитов НАТО и G7, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже объявил о доставке Украине 6000 дополнительных ракет, что удвоило поставки оборонительного оружия в страну после российского вторжения.

Несмотря на «необычайно смелое» сопротивление украинцев, «мы не можем сидеть сложа руки и позволить русским разрушать украинские города», — заявил Джонсон.

Эти 6000 оборонительных ракет были добавлены к более чем 4000 противотанковых ракет, включая NLAW и Javelin и Starstreak, которые уже были отправлены Соединенным Королевством в Украину.

Джонсон также объявил о помощи украинской армии в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов, 30 миллионов евро) в дополнение к уже обещанным 400 миллионам фунтов экономической и гуманитарной помощи.

«Через месяц после начала кризиса международное сообщество стоит перед выбором», — предупредил британский президент. «Мы можем сохранить пламя свободы, горящее в Украине, или рискнуть его вымиранием по всей Европе и миру», - сказал он.

Соединенное Королевство также выделит 4,1 миллиона фунтов стерлингов Всемирной службе Би-би-си, международной службе британской группы общественного вещания, для «борьбы с дезинформацией в России и Украине» и окажет большую поддержку расследованию МТБЮ возможных военных преступлений.

В этой связи Уоллес предупредил в воскресенье, что путинским генералам грозит расплата, аналогичная Нюрнбергскому судебному разбирательству над нацистами после Второй мировой войны за военные преступления на Украине, при этом Михаил Мизинцев, так называемый «Мясник Мариуполя», во главе списка за его бомбардировки мирных жителей в город.

«Систематическое уничтожение более 1000 объектов недвижимости в Мариуполе противоречит Женевским конвенциям. Тип применяемого оружия и способ его доставки указывают на преднамеренную цель», — заявил Уоллес.

«В конце концов, правосудие доходит до большинства людей, и я не сомневаюсь, что в конечном итоге оно произойдет. Прямо сейчас расплата, похоже, происходит на местах со значительным количеством российских [военных] лидеров убито», - заключил он.

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