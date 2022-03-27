Украинские власти заявили, что США «не возражают» против передачи Польшей истребителей

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Украина заверила в субботу, что Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Польша предоставила ей истребители для борьбы с российским вторжением, несмотря на то, что Пентагон ранее отклонил это предложение.

«Соединенные Штаты не возражают против передачи самолетов. Поэтому мяч теперь на крыше Польши», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в письме, направленном в AFP.

Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников встретились в течение дня в Варшаве с президентом США Джо Байденом, который посещает Польшу, чтобы усилить поддержку этой страны-члена НАТО, которая граничит с Украиной.

После встречи с украинскими официальными лицами, а также с госсекретарями и министрами обороны США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином президент встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Польши Анджей Дуда принимает президента США Джо Байдена (Славомир Камински /Agencja Wyborcza.pl через REUTERS)

Ранее в этом месяце Пентагон отклонил передачу истребителей из Польши в Киев для борьбы с российскими войсками как «высокий риск», что в то время означало банку с холодной водой для Украины в ее стремлении достичь большей огневой мощи в воздухе.

«Украина остро нуждается в большем количестве истребителей», — заявил Кулеба, настаивая на том, что Киев нуждается в них, чтобы «сбалансировать небо» и не дать России «убивать больше мирных жителей».

Польша уже выразила поддержку плану передачи своих советских МиГ-29 в Украину через американскую авиабазу в Рамштайне, Германия.

Байден заверил, что его приверженность обороне Польши и других стран-членов НАТО «священна», и что стабильность Европы «имеет решающее значение» для Соединенных Штатов.

06-12-2021 Президент Украины Владимир Зеленский ПОЛИТИКА TWITTER//ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Во время встречи в Варшаве Дуда сказал Байдену, что у поляков «огромное чувство угрозы»; они опасаются, что Россия может атаковать их территорию после вторжения в Украину.

«Мы рассматриваем статью 5 как священное обязательство. Священная обязанность. На это можно положиться. Их свобода — наша», — сказал Байден Дуде.

Президент США посчитал необходимым, чтобы НАТО оставалось «абсолютно, полностью и полностью единым, без разделения во взглядах», и чтобы оно действовало «в унисон».

В свою очередь, он заявил, что это эффект вторжения России в Украину месяц назад, и что президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своей цели «отделения восточного фланга» НАТО от западного.

Президент США Джо Байден участвует в Варшаве в двусторонней встрече с польской делегацией для обсуждения вторжения России в Украину. Польша, 26 марта 2022 года. REUTERS/Эвелин Хокштейн

«Стабильность в Европе имеет решающее значение для Соединенных Штатов», — подчеркнул Байден.

Субботняя встреча с украинскими официальными лицами ознаменовала первую встречу Байдена с украинским официальным лицом с начала российского вторжения и обсудила «будущие усилия по оказанию помощи Украине в защите своей территории», согласно Белому дому.

После встречи министр обороны Украины выразил «осторожный оптимизм» относительно будущего помощи США Украине, и заявил в твите, что Байден сказал ему: «Украина вдохновила весь мир».

Байден завершит свое европейское турне в эту субботу встречей с украинскими беженцами и речью о следующих шагах, которые должен предпринять мир перед лицом войны на Украине.

С информацией от AFP, EFE

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