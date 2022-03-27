Украинские власти заявили, что США «не возражают» против передачи Польшей истребителей

Украина заверила в субботу, что Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Польша предоставила ей истребители для борьбы с российским вторжением, несмотря на то, что Пентагон ранее отклонил это предложение.
«Соединенные Штаты не возражают против передачи самолетов. Поэтому мяч теперь на крыше Польши», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в письме, направленном в AFP.
Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников встретились в течение дня в Варшаве с президентом США Джо Байденом, который посещает Польшу, чтобы усилить поддержку этой страны-члена НАТО, которая граничит с Украиной.
После встречи с украинскими официальными лицами, а также с госсекретарями и министрами обороны США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином президент встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
Ранее в этом месяце Пентагон отклонил передачу истребителей из Польши в Киев для борьбы с российскими войсками как «высокий риск», что в то время означало банку с холодной водой для Украины в ее стремлении достичь большей огневой мощи в воздухе.
«Украина остро нуждается в большем количестве истребителей», — заявил Кулеба, настаивая на том, что Киев нуждается в них, чтобы «сбалансировать небо» и не дать России «убивать больше мирных жителей».
Польша уже выразила поддержку плану передачи своих советских МиГ-29 в Украину через американскую авиабазу в Рамштайне, Германия.
Байден заверил, что его приверженность обороне Польши и других стран-членов НАТО «священна», и что стабильность Европы «имеет решающее значение» для Соединенных Штатов.
Во время встречи в Варшаве Дуда сказал Байдену, что у поляков «огромное чувство угрозы»; они опасаются, что Россия может атаковать их территорию после вторжения в Украину.
«Мы рассматриваем статью 5 как священное обязательство. Священная обязанность. На это можно положиться. Их свобода — наша», — сказал Байден Дуде.
Президент США посчитал необходимым, чтобы НАТО оставалось «абсолютно, полностью и полностью единым, без разделения во взглядах», и чтобы оно действовало «в унисон».
В свою очередь, он заявил, что это эффект вторжения России в Украину месяц назад, и что президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своей цели «отделения восточного фланга» НАТО от западного.
«Стабильность в Европе имеет решающее значение для Соединенных Штатов», — подчеркнул Байден.
Субботняя встреча с украинскими официальными лицами ознаменовала первую встречу Байдена с украинским официальным лицом с начала российского вторжения и обсудила «будущие усилия по оказанию помощи Украине в защите своей территории», согласно Белому дому.
После встречи министр обороны Украины выразил «осторожный оптимизм» относительно будущего помощи США Украине, и заявил в твите, что Байден сказал ему: «Украина вдохновила весь мир».
Байден завершит свое европейское турне в эту субботу встречей с украинскими беженцами и речью о следующих шагах, которые должен предпринять мир перед лицом войны на Украине.
С информацией от AFP, EFE
Продолжайте читать: