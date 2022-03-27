Украина предупредила, что войска Путина концентрируют атаки на склады продуктов питания и топлива

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





Советник Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что новая стратегия российской армии предполагает уничтожение продовольственных и нефтяных запасов в стране, на что они, похоже, указывают. серия подобных атак в последние дни.

«Россия начала уничтожать нефтебазы и продовольственные склады. В последние дни они уничтожили нефтяные месторождения в Калиновке и продовольствие в Северодонецке», — заявил украинский чиновник.

Это показывает, что «Украине нужно понять российскую стратегию», и это будет «задача ближайших недель», согласно интервью, собранному РБК-Украина.

Так, министр заявил, что план реагирования предполагает перераспределение «в максимально возможной степени» продуктов питания со складов, а также топлива в своего рода «мобильные склады», которые сложнее атаковать.

«Это будет сложно, и регионам придется приложить большие усилия, но у нас нет выбора, потому что (русские) начинают атаковать как продовольственные, так и нефтяные и нефтяные склады», - сказал он.

Пожарные работают на нефтебазе, поврежденной в результате ракетного удара России по городу Львов (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Со своей стороны, украинские власти указали, что российские нападения уже затронули в общей сложности 59 мест отправления культа с начала российского вторжения 24 февраля.

Ущерб нанесен зданиям Украинской православной церкви, которая зависит от Москвы и которая имеет особое присутствие на востоке страны, согласно списку, опубликованному Государственной службой по политике гражданства и свободы совести.

Агентство включило ущерб, нанесенный католической церкви, пяти протестантским церквям, трем мечетям и трем синагогам, а также ущерб, нанесенный Дробицкому яру, дань памяти жертв Холокоста в Харькове.

Памятник, семирукий еврейский подсвечник или менора, был поражен русской гаубицей, сообщает новостной портал KharkivToday в субботу. Два из семи рычагов памятника были повреждены.

Мемориал напоминает о 6000 - 20 000 евреев и советских пленных, убитых на окраине Харькова во время нацистской оккупации (1941-42).

Вооруженные силы России уничтожили из оружия дальнего радиуса действия с моря украинский ракетный склад под Киевом, сообщило сегодня Министерство обороны, которое также сообщило о снятии топливной базы и ремонтной мастерской во вчерашних атаках на Львов.

Памятник Дробицкому, посвященный жертвам Холокоста, пострадавшим в результате российской бомбардировки

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил в утреннем военном донесении, что склад ракет для зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» был уничтожен в городе Плесецкое, в 30 километрах к юго-западу от столицы.

Кроме того, он подтвердил, что в субботу российская армия атаковала крупную топливную базу во Львове ракетами дальнего радиуса действия, поставляя украинским войскам в западные регионы и дислоцированные под Киевом

«Кроме того, высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода», — сказал он.

Между тем, согласно последней информации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, опубликованной в эту субботу, с начала вторжения погибло почти 1100 украинских граждан и 1754 получили ранения.

«С 4 часов утра 24 февраля, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 00 часов утра 25 марта Верховный комиссар зарегистрировала 1104 случая смерти и 1754 ранения», - говорится в докладе.

Умершие были идентифицированы как 221 мужчина, 167 женщин, 30 мальчиков и 15 девочек, а также 51 мальчик и 1288 взрослых, ожидающих опознания. Раненые были идентифицированы как 194 мужчины, 148 женщин, 30 девочек и 24 мальчика, а также 70 детей и 1288 взрослых, ожидающих опознания.

По информации от Europa Press и EFE

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