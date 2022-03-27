Украина сообщила, что с начала российских атак было повреждено 59 культовых сооружений.

Украинские власти сообщили, что российские нападения уже затронули в общей сложности 59 мест отправления культа с начала российского вторжения 24 февраля.
Ущерб нанесен зданиям Украинской православной церкви, которая зависит от Москвы и которая имеет особое присутствие на востоке страны, согласно списку, опубликованному Государственной службой по политике гражданства и свободы совести.
Агентство включило ущерб, нанесенный католической церкви, пяти протестантским церквям, трем мечетям и трем синагогам, а также ущерб, нанесенный Дробицкому яру, дань памяти жертв Холокоста в Харькове.
Памятник, семирукий еврейский подсвечник или менора, был поражен русской гаубицей, сообщает новостной портал KharkivToday в субботу. Два из семи рычагов памятника были повреждены.
Мемориал напоминает о 6000 - 20 000 евреев и советских пленных, убитых на окраине Харькова во время нацистской оккупации (1941-42).
Между тем, согласно последней информации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, опубликованной в эту субботу, с начала вторжения погибло почти 1100 украинских граждан и 1754 получили ранения.
«С 4 часов утра 24 февраля, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 00 часов утра 25 марта Верховный комиссар зарегистрировала 1104 случая смерти и 1754 ранения», - говорится в докладе.
Умершие были идентифицированы как 221 мужчина, 167 женщин, 30 мальчиков и 15 девочек, а также 51 мальчик и 1288 взрослых, ожидающих опознания. Раненые были идентифицированы как 194 мужчины, 148 женщин, 30 девочек и 24 мальчика, а также 70 детей и 1288 взрослых, ожидающих опознания.
Что касается районов контроля, то, по оценкам Организации Объединенных Наций, 1045 погибших и 1527 раненых на территории, все еще контролируемой украинским правительством, включая 295 погибших и 681 раненых в районах, находящихся под ее контролем в спорных Донецкой и Луганской областях на востоке страны. В районе, находящемся под контролем ополченцев этих самопровозглашенных республик, ООН зафиксировала 286 жертв (59 убитых и 227 раненых).
Организация Объединенных Наций отмечает, что большинство жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с «широкой зоной поражения», тяжелой артиллерией, применением ракетных платформ, а также ударами с воздуха.
ООН отмечает, что реальные цифры «значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни», потому что нет информации о некоторых местах, где происходили интенсивные боевые действия, а многие детали жертв «все еще ожидают подтверждения».
Организация Объединенных Наций также «принимает к сведению» доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 08 ч. 00 м. (по местному времени) 26 марта 136 детей были убиты и 199 ранены.
По информации от EuropaPress
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