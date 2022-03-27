Украина сообщила, что с начала российских атак было повреждено 59 культовых сооружений.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Украинские власти сообщили, что российские нападения уже затронули в общей сложности 59 мест отправления культа с начала российского вторжения 24 февраля.

Ущерб нанесен зданиям Украинской православной церкви, которая зависит от Москвы и которая имеет особое присутствие на востоке страны, согласно списку, опубликованному Государственной службой по политике гражданства и свободы совести.

Агентство включило ущерб, нанесенный католической церкви, пяти протестантским церквям, трем мечетям и трем синагогам, а также ущерб, нанесенный Дробицкому яру, дань памяти жертв Холокоста в Харькове.

Памятник, семирукий еврейский подсвечник или менора, был поражен русской гаубицей, сообщает новостной портал KharkivToday в субботу. Два из семи рычагов памятника были повреждены.

Памятник Дробицкому, посвященный жертвам Холокоста, пострадавшим в результате российской бомбардировки

Мемориал напоминает о 6000 - 20 000 евреев и советских пленных, убитых на окраине Харькова во время нацистской оккупации (1941-42).

Между тем, согласно последней информации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, опубликованной в эту субботу, с начала вторжения погибло почти 1100 украинских граждан и 1754 получили ранения.

Памятник Дробицкому до нападения русских

«С 4 часов утра 24 февраля, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 00 часов утра 25 марта Верховный комиссар зарегистрировала 1104 случая смерти и 1754 ранения», - говорится в докладе.

Умершие были идентифицированы как 221 мужчина, 167 женщин, 30 мальчиков и 15 девочек, а также 51 мальчик и 1288 взрослых, ожидающих опознания. Раненые были идентифицированы как 194 мужчины, 148 женщин, 30 девочек и 24 мальчика, а также 70 детей и 1288 взрослых, ожидающих опознания.

Шлейфы дыма за российскими бомбардировщиками во Львове, Украина (REUTERS/Павел Паламарчук)

Что касается районов контроля, то, по оценкам Организации Объединенных Наций, 1045 погибших и 1527 раненых на территории, все еще контролируемой украинским правительством, включая 295 погибших и 681 раненых в районах, находящихся под ее контролем в спорных Донецкой и Луганской областях на востоке страны. В районе, находящемся под контролем ополченцев этих самопровозглашенных республик, ООН зафиксировала 286 жертв (59 убитых и 227 раненых).

Организация Объединенных Наций отмечает, что большинство жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с «широкой зоной поражения», тяжелой артиллерией, применением ракетных платформ, а также ударами с воздуха.

ООН отмечает, что реальные цифры «значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни», потому что нет информации о некоторых местах, где происходили интенсивные боевые действия, а многие детали жертв «все еще ожидают подтверждения».

Пятничная фотография украинских солдат и жителей на похоронах 20-летнего солдата, погибшего в войне 25 марта 2022 года. REUTERS/Начо Досе

Организация Объединенных Наций также «принимает к сведению» доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 08 ч. 00 м. (по местному времени) 26 марта 136 детей были убиты и 199 ранены.

По информации от EuropaPress

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