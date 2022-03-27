Великобритания заявила, что санкции против России могут быть отменены, если Путин прекратит вторжение в Украину

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заверила, что санкции против российских олигархов, банков и компаний могут быть сняты, если президент России Владимир Путин прекратит вторжение в Украину и возьмет на себя обязательство «прекратить агрессию» против других стран.

«Эти санкции должны исчезнуть только с полным прекращением огня и выводом, но и с обязательством, что больше не будет агрессии», - сказал Трасс в интервью The Telegraph, в котором он подчеркнул, что «есть также возможность ввести санкции обратно, если будет больше агрессии в будущем».

Трасс также раскрыла, что ее министерство создало специализированное переговорное подразделение, чтобы «поддержать Украину, когда русские серьезно относятся к переговорам», именно поэтому глава британской дипломатии утверждает, что союзники по НАТО должны быть «жесткими» для достижения мира.

«Нам нужно удвоить санкции. Нам нужно удвоить оружие, которое мы отправили в Украину. Но когда придет время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания была ключевой частью обеспечения того, чтобы мы поддержали Украину в получении соглашения, которое работает», - пояснил он.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс

Трасс заверил, что продолжение — а в некоторых случаях и эскалация — нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, «может привести Путина за стол переговоров».

«Мы должны еще больше надавить на Путина (...) Внутренне, через экономику и ослабление России», — пояснил министр иностранных дел Великобритании.

Заявления британского министра иностранных дел совпадают с заявлениями, сделанными на прошлой неделе госсекретарем США Энтони Блинкеном, в которых он утверждал, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока страна «не изменит своего курса».

Хотя Блинкен отметил, что намерение США с санкциями, которые оказывают «огромное влияние» на российскую экономику, не состоит в том, чтобы иметь их «постоянно».

Со своей стороны, Кремль вновь усилил угрозу применения ядерного оружия во время вторжения в Украину, в то время как войска Путина одновременно атакуют несколько городов страны.

Дмитрий Медведев, бывший президент России и вице-президент Совета безопасности страны, заявил, что Москва может атаковать атомными бомбами противника, используя только обычные вооружения.

«У нас есть специальный документ по ядерному сдерживанию. В этом документе четко указаны причины, по которым Российская Федерация имеет право применять ядерное оружие. Вот некоторые из них, напомню: номер один — ситуация, когда в Россию попала ядерная ракета. Второй случай — любое применение другого ядерного оружия против России или ее союзников», — перечислил он.

(С информацией от Europa Press)

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