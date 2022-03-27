Два колумбийских футболиста, которые появляются в идеальной одиннадцати на 17-й дате плей-офф

Победа сборной Колумбии со счетом 3:0 над сборной Боливии в 17-й день квалификации сохраняет иллюзию квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В отсутствие дня у «Триколора» больше нет возможности получить прямую квоту на орбитальное событие; однако он будет бороться с утешительным ударом против Перу и Чили, которые появляются в пятом и седьмом боксах соответственно.

Победа над «Ла Верде» позволила Колумбии подняться на шестое место с 20 очками, а также улучшить разницу мячей. Изначально компромисс был жестким, поскольку Боливия предпочла обороняться на своем поле и дать отпор, если представится такая возможность. До 39-й минуты Луис Диас смог открыть счет индивидуальной игрой. Мигель Борха (72 ') и Матеус Урибе (90') закрыли сбор урожая для «Триколора», который он снова выиграл после семи матчей.

Как обычно, портал SofaScore, специализирующийся на футбольной статистике, объявил самых выдающихся игроков дня на основе рейтингов, которые каждый получил. Новинка заключается в том, что есть два колумбийца: Джеймс Родригес, получивший 8,5 балла, один из самых высоких на дату, и Уильям Тесильо, набравший 7,3 балла.

Одной из новинок было именно отсутствие Диаса, как он отметил, а также способствовал триумфу Колумбии. Даже гуахиро получил высокий рейтинг на других сайтах, и для многих пользователей он представлял собой самую высокую оценку среди индивидуальных результатов национальной команды.

Идеальные одиннадцать в 17-м туре завершают Серхио Роше (Уругвай); Рональд Араухо (Уругвай), Фабиан Бальбуена (Парагвай), Гильерме Арана (Бразилия); Родриго де Пау л (Аргентина), Анхель Ди Мария (Аргентина), Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина) и Хулио Энсисо (Парагвай).

Месси был футболистом, который заработал самый высокий рейтинг, набрав 9,3 балла. Аргентинская звезда «Пари Сен-Жермен» забил третий и последний гол своей сборной в победе над Венесуэлой на Ла Бомбонере. Второе и третье места разделяют Ди Мария и Джеймс, оба с квалификацией 8,5.

Отборочные в Южной Америке на чемпионат мира 2022 года в Катаре: идеальные одиннадцать из 17-го числа. Фото через SofaScore

Теперь колумбийская команда нацелена на Венесуэлу, которая станет ее соперником в следующий вторник по окончании квалификационных раундов, перед лицом потенциальной квоты на утешительный поединок. Те, кто возглавляет Рейнальдо Руэда, должны победить «Винотинто» независимо от счета, чтобы набрать 23 очка, и надеяться, что Перу не победит в Лиме против Парагвая.

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Следует отметить, что если они выиграют на венесуэльской земле, результат между Чили и Уругваем отойдет на второй план, поскольку у австралийцев 19 юнитов, а если они обыграют «Селесту», они достигнут 22. Между тем, победа «инков» над Парагваем оставит Колумбию без шанса сыграть утешительный поход на чемпионат мира, поскольку они наберут 24 очка и станут недостижимыми.

После известного проигрыша Хуана Гильермо Куадрадо из-за накопления желтых карточек «Триколор» не сможет рассчитывать на Альфредо Морелоса, нападающего шотландских рейнджерс. Об этом сообщила в субботу Колумбийская федерация футбола (FCF) в заявлении:

«После медицинского осмотра игрока Альфредо Морелоса он подтвердил мышечную травму левого бедра, которая не позволяет ему участвовать в следующем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. По этой причине нападающий отменяется, чтобы начать восстановительные работы. Мы желаем игроку хорошего возвращения в свой клуб», - говорится в сообщении.

Примечательно, что Морелос также не был принят во внимание национальным стратегом в победе над боливийской командой со счетом 3:0 из-за мышечной перегрузки.

На снимке Альфредо Морелос, бомбардир «Рейнджерс». Фото: REUTERS/Карл Ресин

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