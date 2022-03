Наука, лежащая в основе rewilding, стратегии биологического восстановления, которая революционизирует сохранение природы

Миллион исчезающих видов, экстремальные и продолжительные засухи, катастрофические наводнения и пожары, а также самая высокая концентрация в атмосфере углекислого газа — одного из основных газов, вызывающих изменение климата — за последние 5 миллионов лет. Этот мрачный сценарий является результатом воздействия человека на дикую природу и природные экосистемы Земли.

Он начал проверяться тысячи лет назад с исчезновением первых видов крупных птиц и млекопитающих, ухудшился в последние века с появлением новых технологий и достиг катастрофических размеров после промышленной революции. В этом контексте ревайлдинг позиционируется как одна из наиболее эффективных стратегий восстановления целостности природных экосистем и их способности смягчать экологические кризисы, которые влияют на планету, такие как потеря биоразнообразия, изменение климата и возникновение пандемий.

Преследуя эту цель, Fundación Rewilding Argentina, группа защитников природы и активистов, объединенных уважением к неотъемлемой ценности всех видов, при поддержке своего стратегического союзника Tompkins Conservation уже более 20 лет работает над защитой и восстановлением природных ресурсов нашей страны. экосистемы. Ревайлдинг начался в Аргентине в 1990-х годах с Дугласа и Кристин Томпкинс, которые вместе с аргентинскими защитниками природы и учеными создали это преобразующее видение в Iberá Esteros. Сегодня Кристин Томпкинс празднует свое наследие в командах, которые она помогла сформировать в Аргентине, которые, теперь независимые от Tompkins Conservation, продолжают работать в пяти провинциях страны.

Вместе с этими командами он сделал первые шаги, которые 25 лет спустя привели к созданию национального парка Ибера и повторному внедрению ягуара в Ибере после 70 лет вымирания в Корриентесе. «Фонд Rewilding Argentina превзошел все мои ожидания. Сегодня это независимая организация, которая активно развивается в своей стране, возглавляя уникальные проекты по восстановлению в других экосистемах, таких как степь Патагонии, морское побережье и регион Чако, добиваясь ощутимых результатов для дикой природы и сообществ», - сказал В интервью Infobae Томпкинс, одна из самых известных филантропических компаний в истории Аргентины, донор 195 094 гектаров национального парка Ибера, пропагандист процессов ревайлдинга и пропагандист экологического активизма.

В новой книге «Ревайлдинг в Аргентине» рассказывается о более чем двадцатилетнем опыте проекта «Ибера», рассматривается общая история ревайлдинга и предлагается видение будущего этой природоохранной стратегии в Аргентине и Южной Америке (Данте Апаза)

Основанная в 2010 году под названием Flora y Fauna Argentina, компания Rewilding является наследником наследия The Conservation Land Trust Argentina, учреждения, созданного в 1997 году Томпкинсом. Его основные проекты включают парк Ибера в провинции Корриентес, где выделяется реинтродукция муравьедов, ягуаров или гигантских выдр, национальный парк Эль-Непроницаемый в Чако - втором по величине сплошном лесу в Южной Америке после Амазонки; Парк Патагония в Санта-Крус, очень чувствительный к климатическим воздействиям и интенсивному землепользованию, и самый последний из них - Голубая Патагония в Чубуте.

Ему было 22 года, когда он начал работать с Ивоном Шуинаром, основателем компании, известной своей экологической направленностью Патагонии, после окончания учебы в университете. Он всегда общался с альпинистами и отправлялся в горные походы. Со временем он начал участвовать в нескольких дискуссиях с биологами и экологами о кризисе вымирания и важности защиты больших территорий для сохранения крупных хищников. «Прежде всего, я очень хорошо помню, когда в 90-е годы мы начали вводить термин «ревайлдинг». Все было новым, но страсть и научные знания указывали на ее обязанность действовать», - сказала эксперт.

В течение 30 лет своей жизни он посвятил себя защите и восстановлению красоты и биоразнообразия водно-болотных угодий Иберы. «Это было настоящее приключение в хорошем смысле. Командная работа со многими невероятными людьми, которые многому меня научили, и это вывело меня за пределы, о которых я мечтал. Когда вы работаете на благо общества, возможно все, и, несмотря на климатический и экологический кризис, выгодно выкладываться по максимуму. Без живой природы не было бы красоты и экономики, мы бы не выжили», — подчеркнул он.

Он добавил: «Наследие Tompkins Conservation has been a conservation on land to the corate of many parks in Argentina and Chile, the work of positioning new nature tourist destinations so that everyone can live the experience of feeling экономики, чтобы начать с этого. И это также помогло Rewilding Argentina стать независимой неправительственной организацией и двигаться вперед, помогая восстановить природу своей страны».

Ревайлдинг: что, почему и как

Это стратегия восстановления, направленная на восстановление целостности природных экосистем путем превращения их в полноценные экосистемы (с видами, населяющими их с нынешних исторических времен) и функциональные (количество этих видов в достаточном количестве для выполнения их экологических функций) (Себастьян Навахас)

Этот процесс уникален в мире и преследует две основные цели: сохранить биоразнообразие и экологические процессы экосистем и превратить эти места в двигатели экономического развития при уважении мира природы. Ревайлдинг — это фундаментальный инструмент для обращения вспять кризиса вымирания, опустошающего планету, и смягчения других экологических кризисов, таких как изменение климата и возникновение пандемий. Так обстоит дело, что несколько стран мира, таких как Австралия, Соединенные Штаты, несколько стран Европы, такие как Великобритания и Румыния, и несколько стран Африки, таких как Южная Африка и Кения, реализуют его в больших масштабах. Но для того, чтобы воздействие ревайлдинга было глобальным, правительства должны участвовать в содействии, финансировании и руководстве этими программами.

Это стратегия восстановления, направленная на восстановление целостности природных экосистем путем превращения их в полноценные экосистемы (с видами, населяющими их с нынешних исторических времен) и функциональные (с достаточным количеством этих видов для выполнения своей экологической роли). Комплексные и функциональные экосистемы предоставляют экосистемные услуги, которые поддерживают жизнь на этой планете, включая существование людей. Полноценные и функциональные природные экосистемы также предоставляют возможности для местного развития на основе природного туризма, основанного на наблюдении за дикой природой, который сегодня представляет собой «двигатель» для различных сообществ.

«Здоровые экосистемы в основном зависят от наличия многочисленных взаимодействий (многие из них до сих пор неизвестны) между особями разных видов, пород, почвы, климата, всех элементов. Если некоторые из этих «ключевых элементов» исчезнут, все начнет меняться. Есть каскадные эффекты, потому что все взаимосвязано. Если виды вымерли - а мы знаем, что за последние 500 лет, начиная с индустриальной эпохи, количество вымерших видов увеличилось из-за действий человека, - возможностей выжить в условиях катастрофических изменений становится меньше», - пояснил Томпкинс.

Специалист утверждал, что «мы, люди, зависим от всей этой экосистемы, чтобы продолжать существовать». «Ревайлдинг — это, по сути, управление для возвращения вымерших в регионе видов и обеспечения условий, чтобы они больше не вымерли. То есть изменить использование территории, экономики и ценностей, которые подвергают риску эти виды. Как только виды, играющие ключевую роль в экосистеме, возвращаются, становится легче восстановить функциональность всей экосистемы. Ключевыми видами являются, например, топовые хищники, такие как ягуар или гигантская выдра».

Как процесс экологического восстановления, ревайлдинг является сложным процессом и сопряжен с определенной степенью неопределенности в отношении конечного результата, сосредоточив внимание на восстановлении процессов, а не обязательно на восстановлении первозданных первоначальных состояний (Matías Rebak)

Но что такое полная экосистема? В нем сосуществуют все виды, которые там эволюционировали, то есть содержит популяции всех видов, населявших его с исторических времен. Однако восстановление всех форм дикой природы, которые были типичны для экосистемы и которые вымерли в результате действий человека, является титанической задачей, иногда невозможной, и поэтому некоторые из них должны быть приоритетными по сравнению с другими. Мы знаем, что все виды в экосистеме важны, но наука указывает, что некоторые из них более важны для полноты и функциональности экосистемы, чем другие, и это так называемые ключевые виды.

Ключевым видом является тот вид, который в связи с его обилием, мы говорим, что он непропорционально влияет на экосистему, в которой он обитает, потому что с помощью различных механизмов он определяет распространение (район, где они обитают) и обилие других видов. Один из таких механизмов известен как трофический каскад. В трофическом каскаде ключевые виды действуют с более высоких уровней пищевой цепи (например, верхние хищники, такие как пума), затрагивая более низкие уровни (травоядные животные, такие как гуанако и, следовательно, растительность). Пума питается гуанако и, таким образом, определяет его распределение и численность, а также растительность, потребляемую гуанако. В трофическом каскаде механизмы, инициированные в верхней части пищевой цепи, регулируют экосистемы сверху вниз.

Научные данные показывают, что если хищник, находящийся на более высоком трофическом уровне экосистемы, теряется, запускается серия каскадных реакций, влияющих на нижние уровни пищевой цепи, к которой он принадлежит. Эти реакции могут вызвать дисбаланс в экосистеме, влияя на ее структуру и динамику, что приведет к обедненной, более однородной и, следовательно, менее разнообразной системе. Самое опасное заключается в том, что эти обедневшие экосистемы менее устойчивы и поэтому более уязвимы к нежелательным изменениям, многие из которых вызваны людьми.

Существует тесная связь между биоразнообразием и климатом, которая все больше признается наукой и обществом в целом: полномасштабные и функциональные природные экосистемы улавливают и накапливают атмосферный углерод, помогая смягчить изменение климата (AFP)

Экосистемы, помимо полноты, должны быть функциональными: недостаточно наличия ключевых видов, но они также должны присутствовать в достаточном количестве для выполнения своих экологических функций. Когда в регионе количество особей вида уменьшается до минимальных значений, мы говорим, что мы сталкиваемся с функциональным или экологическим вымиранием, которое предшествует численному или полному исчезновению, представленному исчезновением всех особей.

Другими словами, несколько особей вида, присутствующих в районе, не гарантируют, что вид выполняет свою роль в экосистеме, которая включает важные взаимодействия между различными видами. Вот почему ревайлдинг связан не только с восстановлением ключевых видов, отсутствующих в естественной системе (этот процесс называется реинтродукцией), но и с увеличением количества видов, популяции которых уменьшаются (процесс дополнения). В обоих случаях один протекает только в том случае, если отсутствие или уменьшение является результатом человеческой деятельности.

Важно отметить, что, поскольку процесс экологического восстановления, ревайлдинг является сложным и сопряжен с определенной степенью неопределенности в отношении конечного результата, он сосредоточен на восстановлении процессов и не обязательно на восстановлении первозданного первоначального состояния. Другими словами, существует вероятность того, что после завершения работы некоторые характеристики исходной экосистемы не будут восстановлены и что будут наблюдаться новые функции, отсутствующие в ней.

Существует также тесная связь между биоразнообразием и климатом, которая все больше признается наукой и обществом в целом: полномасштабные и функциональные природные экосистемы улавливают и накапливают атмосферный углерод, помогая смягчить последствия изменения климата. Эту емкость хранилища можно увеличить с 1,5 до 12 раз за счет реализации проектов по ревайлдингу, которые восстанавливают виды, играющие ключевую роль в экосистемах и экологических взаимодействиях, частью которых они являются. «Анимация углеродного цикла» - это концепция, которая объясняет увеличение возможностей улавливания и хранения углерода экосистемами в результате реализации проектов по ревайлдингу.

Прошлое, настоящее и будущее: внедрение ревайлдинга в Аргентине

Аргентина — восьмая по величине страна в мире с необычайно широким разнообразием мест обитания: холмистые саванны и степи умеренного пояса, тропические леса на севере и покрытая льдом Антарктида на юге (Matías Rebak)

Аргентина, одна из стран с наибольшими потерями фауны в Южной Америке, предоставляет уникальную возможность стать лидером в развитии ревайлдинга. В диалоге с этими средствами массовой информации Себастьян ди Мартино, биолог и директор по охране природы в Rewilding Argentina, сказал, что «для этого мы должны действовать и работать, чтобы не только защитить то, что осталось, но и вернуть то, что мы потеряли; существует настоятельная необходимость восстановить наше естественное окружающей среды, даже в местах, которые мы ошибочно считаем нетронутыми, таких как национальные парки и другие охраняемые районы нашей страны».

«С 2007 года мы работаем в Ибере, и результаты очень удовлетворительны не только из-за количества вновь интродуцированных и вымерших видов, но и из-за того, что был построен или назначен большой природный парк площадью 750 000 гектаров. Оба мероприятия были проведены при большой социальной и политической поддержке. С большой гордостью сегодня аргентинцы могут сказать, что Iberá стала, безусловно, самым амбициозным многовидовым проектом реинтродукции в Северной и Южной Америке», - пояснил он.

По мнению эксперта, «Аргентина — страна, где были разработаны знания и технологии, а также обучены человеческие ресурсы для реализации этой стратегии. Мы смогли развить знания, чтобы связать работу с людьми и экономикой. У нас есть возможность подняться на него в другие регионы, как мы сейчас делаем в Непроходимом районе или в парке Патагония. Эта стратегия была в значительной степени недостаточно развита в Латинской Америке, и, без сомнения, результаты Iberá выводят нашу страну на карту охраны природы во всем мире».

В заключение Томпкинс подчеркнул: «Я убежден в предпринимательском потенциале и отношении людей. Нам нравится делать, развиваться и действовать. Вот почему я думаю, что нам нужно направить эту энергию на ответственное и регенеративное действие, которое возвращает и восстанавливает среду обитания видов, которые являются нашими попутчиками. Чтобы продолжать делиться планетой, нам нужно, чтобы каждый играл свою уникальную роль в экосистеме. Я верю в мир между нами и остальными видами. Думаю, нам нужно больше мира и терпимости не только между людьми, но и между всеми живыми существами».

Несколько дней назад, в рамках Всемирного дня ревайлдинга, Фонд ревайлдинга в Аргентине опубликовал бесплатную книгу, в которой рассказывается о более чем двухлетнем опыте проекта «Ибера», рассматривается общая история ревайлдинга и предлагается видение будущего этой стратегии сохранения в Аргентине и Южная Америка. «Сегодня, как никогда, я горжусь книгой, которую они представляют, и всеми достижениями, достигнутыми в первые годы их создания. Тот, что в Rewilding Argentina, я надеюсь, поможет обратить вспять кризис вымирания», - заключил он.

