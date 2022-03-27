Режим мобильного телефона, чтобы вор не мог им манипулировать, вот как он активируется

Устройства с операционной системой Android имеют различные функции, улучшающие взаимодействие с пользователем, и среди его функций вы можете выполнять определенные действия для активации режима защиты от кражи, альтернатива, которая поможет пользователю найти свое устройство за считанные минуты, если он станет жертвой преступника.

Важно отметить, что с режимом «антивор» воры не смогут выполнять такие действия, как:

- Выключите телефон.

- Используйте мобильные данные.

- Используйте Wi-Fi.

- Используйте местоположение.

- Включите режим полета и многое другое

Для этого сначала необходимо ввести форму безопасности, пароль или PIN-код , который знает только пользователь устройства.

Вот как активировать режим защиты от кражи на телефоне Android

- Сначала войдите в Настройки или Настройки телефона Android, который расположен со значком шестерни или шестерни.

- Теперь нажмите раздел «Экран блокировки».

- Здесь войдите в раздел «Настройки безопасной блокировки» и введите графический ключ, пароль или PIN-код.

- Наконец, активируйте переключатели, которые говорят Lock with side key или Lock net и безопасность. Опцию «Сделать узор видимым» необязательно.

Вор крадет Android-устройство. (фото: ТВ Azteca)

Как отследить и найти телефон Android

- С компьютера или любого другого смартфона войдите в личный аккаунт Gmail и нажмите на кнопку Далее ссылка.

- Аккаунт Google откроется и на всех устройствах, на которых вы зарегистрировали свой аккаунт.

- Нажмите модель украденного мобильного телефона. Важно, чтобы вы зарегистрировали свою учетную запись Google (Gmail) на этом компьютере.

- Затем нажмите кнопку «Поиск устройства».

- Откроется Google Maps и укажет, где находится ваш мобильный телефон.

- Когда вы находитесь рядом с мобильным телефоном, коснитесь опции «Воспроизвести звук».

Готово, вот как легко найти мобильный телефон Android. Звук будет воспроизводиться в течение пяти минут; кроме того, этот рингтон будет звучать, даже если мобильный телефон находится в «беззвучном» режиме. Если преступник захочет уменьшить громкость, он не сможет этого сделать.

Противоугонный режим мобильного телефона Android. (фото: Маг Эль Комерсио)

Google на Android позволит очистить историю последних 15 минут

Вскоре у пользователей Android появится возможность удалить последние 15 минут истории поиска приложения Google, сообщает технологическая компания.

Как сообщил представитель Google Нед Адрианс в заявлении для специализированного сайта The Verge, компания внедряет функцию, которая будет доступна всем пользователям в ближайшее время.

«В настоящее время мы разворачиваем эту функцию в приложении Google Android и ожидаем, что она будет доступна всем, кто использует приложение в ближайшие недели», - сказал он. «Мы продолжаем изучать способы доведения этой полезной функции до других поверхностей», - добавил он.

Согласно сайту, который получил совок, функция была замечена бывшим главным редактором XDA Developers Мишаалом Рахманом, который сказал, что получил подсказку о очевидной реализации функции, а редактор The Verge обнаружил ее на своем телефоне.

Иллюстративное изображение Android (Фото: EP)

Чтобы проверить и посмотреть, доступно ли оно уже, сайт рекомендует открыть приложение Google Android, нажать на изображение профиля и найти опцию «Удалить последние 15 минут».

Эта функция уже появилась в iOS с июля прошлого года, так что это новинка для пользователей Android. В то время Google заявил, что выйдет версия приложения для Android позже в 2021 году, но по какой-то причине обновление не поступило.

На данный момент также неясно, планирует ли Google внедрить эту функцию в поисковую систему для настольных компьютеров. В мае прошлого года компания не уточнила, на каких платформах она будет доступна, а в июле Google только заявила, что эта функция будет доступна для приложений iOS и Android.

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