Впечатления, оставленные формулой «Фико» -Лара

Кандидаты на пост президента стремятся занять более высокие места в первом туре 29 апреля, что привело к окончательному определению формул вице-президентства Историческим пактом, Коалицией Эсперанса и, наконец, командой Колумбии, где Федерико Гутьеррес принял бывший мэр Нейва Родриго Лара Санчес.

Лара Санчес, сын наркоторговца, убитого рукой Родриго Лара Бонилья, в конечном итоге становится одним из новых способов, с помощью которых «Фико» хочет объединить центр, правых и крайне правых, именно одного из членов урибизма, который указал, что будет открыто поддерживать кандидата от Команда Колумбии подчеркнула: «Послание, которое Федерико Гутьеррес посылает, когда он выбрал Родриго Лару Санчеса, сына убитого бывшего министра юстиции Родриго Лара Бонилья в качестве своей вице-президентской формулы, очень мощно. Он будет рядом с жертвами, а не рядом с преступниками, как это делает Густаво Петро», - заявила конгрессмен Маргарита Рестрепо.

Энрике Пеньялоса, который в значительной степени потерпел поражение от Гутьерреса на консультациях, сказал о вступлении Лары в политический план: «Это простое и мощное послание Фико и Родриго Лара вместе: два колумбийца, которые хорошо работали на благо своего народа без суеты и резких движений, без бесполезных левых и правых дискуссии, без мессианских претензий, без ненависти, с любовью и приверженностью Колумбии».

Но одной из самых ярких реакций была реакция Хуана Мануэля Галана, лидера «Нового либерализма», который, как и Пеньялоса, проиграл консультации в своей соответствующей коалиции. Галан указал, что его «сожгло» решение Лары, поскольку, по его словам, это может стать важным для политической партии, которая хочет вызвать борьбу его родителей, Лары и Галана, которые погибли в 1980-х годах от коррумпированной руки наркоторговли.

«Да, если я буду в огне и много. Не только потому, что я восхищаюсь человеческими и интеллектуальными качествами Родриго Лары, но прежде всего потому, что я хотел бы, чтобы он был с нами в Новом либерализме... тот, кто больше всего празднует объявление Родриго Лары Санчеса вице-президентской формулой Федерико Гутьерреса сегодня, несомненно, Эрнесто Масиас», Политический соперник Лары в Уиле и который сжег Сенат, заявил Хуан Мануэль Галан.

С другой стороны, другие комментарии, в которых подчеркивалась работа, проделанная Ларой на протяжении всей ее политической карьеры, и особенно ее отца Лары Бонилья, убитой наркокартелями; «Успех «Фико» Гутьерреса в объединении усилий с Родриго Ларой, которого мы помним за его хорошее управление на посту мэра Нейвы, как его формула вице-президентская. Человек, который представляет центр и, как и его отец, борьбу с наркоторговлей и защиту законности», - заявил сенатор Карлос Фернандо Мотоа.

И дело в том, что лесть, предлагаемая безупречной политической карьерой Лары Бониллы, карьера, которая твердо боролась с наркоторговлей, торговлей наркотиками, которая подпитывает преступные структуры, такие как Офис Энвигадо, структура, которой удалось привлечь сотрудника именно в мэрии «Фицо», который нравится ее сыну, будет формулой вице-президента.

4 июля 2017 года бывший министр безопасности Медельина Густаво Вильегас Рестрепо был схвачен за его связи с офисом Envigado, когда он находился на посту во время администрации Федерико Гутьерреса. Кандидат в президенты от коалиции «Команда за Колумбию» не раз отрицал обвинения в адрес своего чиновника.

В нескольких интервью СМИ бывший президент Антиокии отметил, что это неправда. «Густаво Вильегас был схвачен за то, что не сообщил о вымогательстве в размере 150,00 песо, предметом которого был его семейный бизнес. Если кто-то и боролся против офиса Envigado, так это мы. Мы захватили более 160 лидеров преступных группировок».

Согласно заявлениям, сделанным Клаудией Карраскилья, директором отдела прокуратуры Медельина для СМИ Verdad Abierta в июле 2017 года, Вильегас Рестрепо «обвиняется в передаче внутренней информации лишенным свободы лидерам организованной преступности, которых опасаются, особенно Эдисона Родольфо Рохаса, псевдоним «Пичи», один из последних сильных людей так называемого офиса Envigado, который был захвачен в Панаме в феврале 2013 года полицейскими властями этой страны».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ