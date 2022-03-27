Чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо: ограничения и расписание на сегодня, воскресенье, 27 марта 2022 г.

Несколько недель назад министр внутренних дел Альфонсо Чаварри вместе с другими властями из метрополии Лимы и Кальяо заявил оба региона Перу находятся в чрезвычайном положении. Эта мера направлена на контроль и снижение уровня преступности в течение периода времени, в течение которого будет осуществляться строгий контроль за населением.

Первоначально мера, объявленная 3 февраля, должна была действовать только в течение 45 дней, в течение которых население должно соблюдать определенные меры, предусмотренные Политической конституцией Перу. Однако исполнительная власть приняла решение продлить чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо еще на 45 календарных дней, начиная с 20 марта, на основании президентского указа 025-2022-PCM.

Вышеупомянутый декрет указывает, что в период действия мер, принятых исполнительной властью, действие некоторых конституционных прав будет приостановлено, как это предусмотрено в пунктах 9, 11, 12 и 24 статьи 2 нашей Конституции, таких как право на свободу, неприкосновенность жилища, свободу собраний, свободы передвижения по национальной территории и т.д. О них важно отметить следующую информацию.

ПРАВА, КОТОРЫЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

Право на свободу: субъекты прав могут заниматься любой деятельностью, связанной с осуществлением других основных прав, помимо свободы, при условии, что они не нарушают нормы, составляющие общественный порядок, добрые обычаи и нормы императивного характера.

Неприкосновенность места жительства: субъекты прав могут воспрепятствовать любому другому лицу проникнуть в их дом для проведения расследований, обысков или других оснований, если они не дают на это разрешения или когда третьи лица не имеют судебного постановления. Однако они не могут предотвратить его в случае задержания на месте преступления или очень серьезной опасности его совершения.

Свобода собраний: Субъекты прав могут объединяться, собираться или собираться без предварительного уведомления как в частных местах, так и в открытом для общественности, если это происходит мирно. Напротив, собрания в общественных местах или на дорогах требуют предварительного уведомления властей, которые могут запретить их только по доказанным причинам безопасности или здоровья населения.

Свобода транзита в пределах национальной территории: Субъекты прав в принципе могут свободно перемещаться по национальной территории, на которой они проживают, а также за ее пределами, что подразумевает возможность выбора места проживания. За исключением случаев, связанных со здоровьем, постановлением суда или применением Закона об иностранцах.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я БУДУ ВМЕШАТЬСЯ

В Верховном указе содержится подробная информация о вмешательстве перуанской национальной полиции и вооруженных сил: это вмешательство осуществляется в соответствии с законодательным декретом № 1186, законодательным декретом, регулирующим применение силы перуанской национальной полицией, и законодательным декретом № 1095, Законодательный декрет, устанавливающий правила применения и применения силы вооруженными силами на национальной территории и Регламент к нему, утвержденный Верховным указом № 003-2020-DE, соответственно.

Также было разрешено участие местных и региональных органов власти метрополии Лимы и конституционной провинции Кальяо, что осуществляется в рамках действующих положений о безопасности граждан.

ЧТО ТАКОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

Это мера, которая, согласно Политической конституции Перу, может быть установлена президентом Республики с согласия Совета министров и должна осуществляться только в течение определенного периода времени. В зависимости от того, как власти считают это, он может применяться на всей территории страны или в отдельном конкретном секторе.

Чрезвычайное положение объявляется в случае «нарушения мира или внутреннего порядка, катастрофы или серьезных обстоятельств, влияющих на жизнь нации». Статья 137 Конституции гласит, что срок действия этой меры не может превышать 60 дней, и в случае ее продления потребуется новый указ. «В условиях чрезвычайного положения вооруженные силы берут на себя контроль за внутренним порядком, если это предусмотрено президентом Республики», однако в этом случае полиция несет ответственность за порядок, который будет поддерживаться Вооруженными силами. В декрете говорится, что оба учреждения должны регулировать свое поведение на основе указов, регулирующих их действия в этих случаях.

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