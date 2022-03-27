Расписание матчей юниоров и Медельина на Кубке Судамерикана 2022

Конмебол сообщил в эту субботу, как будет распределено расписание матчей Кубка Южной Америки 2022 года. Международные соревнования начнут групповой этап 5 апреля, а финал состоится 1 октября на стадионе Mané Garrincha в Бразилиа.

Жуниор из Барранкильи и Индепендьенте Медельин - две колумбийские команды, которые скажут «присутствуют» на групповом этапе конкурса. Команда «Тибурон» выбыла из «Ла Эквидад», а «Подеросо» победила Америку де Кали на предыдущем этапе.

Результат жеребьевки представил две разные реальности. Команда Барранкильи, которая была посеяна, столкнется с трудной зоной, так как она встретится с Флуминенсе (Бразилия), который был отправлен в южноамериканский клуб после падения на квалификационном этапе Кубка Либертадорес против Олимпии. Точно так же он сыграет против «Унион де Санта Фе» (Аргентина) и «Ориенте Петролеро» (Боливия).

В то время как ансамбль «Poderoso», на бумаге, имеет группу с более мелкими соперниками. Из-за стоимости персонала и траектории движения на континенте Internacional de Portoalegre (Бразилия) будет основным кандидатом для участия в следующем конкурсе. Однако другие команды представят интересный вызов командам во главе с уругвайцем Хулио Комесанья: 9 октября (Эквадор) и Гуайренья (Парагвай).

Дата 1 | Унион Санта-Фе против. Джуниор

Дата: среда, 6 апреля

Хора: 17:15 вечера

Закрыть 2 | Юниор против. Флуминенсе

Дата: среда, 13 апреля

Хора: 19:30

Дата 3 | Восток Ойл Vs. Джуниор

Дата: четверг, 28 апреля

Хора: 19:30

Раунд 4 | Флуминенсе Vs. Джуниор

Дата: среда, 4 мая

Хора: 19:30

Дата 5 | Юниор против. Ист Ойл

Дата: вторник, 17 мая

Хора: 19:30

Дата 6 | Юниор против. Санта Фе Юнион

Дата: четверг, 26 мая

Хора: 19:30

У Джуниора из Барранкильи остались очень позитивные воспоминания о его присутствии на Кубке Южной Америки. Из шести своих выступлений в пяти он дошел как минимум до четвертьфинала. Даже в общем выражении его доходность составляет 55%.

Версия 2018 года больше всего запомнилась поклонникам «Акулы». В том же году колумбийская команда вышла в финал конкурса, где встретилась с Атлетико Паранаэнсе. После того, как общий счет закончился со счетом 2:2, титул был определен в коллекциях с пенальти, в результате чего бразильская команда осталась победителем (4-3).

Дата 1 | Гуайрена Vs. Медельин

Дата: четверг, 7 апреля

Хора: 19:30

Дата 2 | Медельин против 9 октября

Дата: четверг, 14 апреля

Хора: 19:30

Дата 3 | Медельин против. Международный

Дата: вторник, 26 апреля

Хора: 19:30

Дата 4 | 9 октября Vs. Медельин

Дата: вторник, 3 мая

Хора: 19:30

Дата 5 | Международные против. Медельин

Дата: вторник, 17 мая

Хора: 17:15 вечера

Дата 6 | Медельин против. Гуайрена

Дата: вторник, 24 мая

Хора: 19:30

Последнее появление Independiente Medellín в Кубке Судамерикана было в выпуске 2018 года; однако это не приносит лучших воспоминаний, так как он был исключен на первом этапе против Соль де Америка (Парагвай). Между тем, самым запоминающимся является выступление 2016 года, в котором он вышел в четвертьфинал.

В общей сложности «Мощный» участвовал пять раз, оставив доходность всего 35,71%.

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