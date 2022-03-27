Аннулирование мандата: Шейнбуам снова говорил о консультациях после заявлений НСИ

Несмотря на несколько обвинений, выдвинутых против него Национальным избирательным институтом (НИС), глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум вновь рассказала о консультациях Аннулирование мандата, которое состоится 10 апреля.

Через свой официальный аккаунт в Twitter столичный президент указала, что впервые в Мексике можно будет принять решение о пребывании лица, занимающего должность главы исполнительной власти.

«10 апреля назначена встреча с историей. Впервые мы сможем решить, продолжит ли президент Мексики свой срок. Представьте, существовало ли это упражнение раньше. Некоторые не хотят участвовать. Это его решение. Большинство хотят демократию участия», — написала Клаудия Шейнбаум в социальных сетях по этому случаю.

Глава правительства CDMX снова рассказал об аннулировании мандата (Фото: Twitter)

Следует отметить, что избирательный орган неоднократно требовал, чтобы глава правительства столицы страны загрузила публикации, в которых она упоминала о консультациях, организованных президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (АМЛО).

Последний раз НИС приказал Шейнбауму удалить пост в Твиттере 22 марта. В этой связи избирательный орган информировал ее о том, что она не выполнила ранее принятые меры предосторожности.

«Сегодня я получил новую работу от @INEMexico, которая заставила удалить посты в социальных сетях, которые они считают пропагандой. Я перехожу к загрузке сетей, но мы собираемся бросить вызов, поскольку считаем это частичным и чрезмерным. Еще раз», — написал столичный президент на этой платформе.

Консультация по отзыву мандата состоится 10 апреля (Фото: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Это было 10 марта прошлого года, когда была одобрена инициатива с проектом указа о толковании сферы действия концепции правительственной пропаганды, с помощью которой государственные должностные лица на всех уровнях могут распространять или говорить об аннулировании мандата или другом демократическом процессе, не считаясь пропаганда. Так называемый «указ» был предложен президентом Палаты депутатов Серхио Гутьерресом Луной.

Однако Избирательный трибунал судебной власти Федерации (TEPJF) заявил, что этот указ не рассматривается на апрельских консультациях.

Специализированная палата Трибунала постановила, что он не может быть применен в настоящее время, поскольку это будет противоречить сроку, установленному в статье 105 Конституции, которая гласит, что поправки к избирательным правилам должны быть утверждены и опубликованы не менее чем за 90 дней до начало выборов или, в данном случае, аннулирование мандата, чего не произошло.

В TEPJF указали, что «указ» не распространяется на аннулирование мандата (Фото: Twitter @TEPJF_Informa)

«Это уточнение сферы охвата концепций, упомянутых в указе, имеет основополагающее значение и поэтому не должно применяться к избирательным процессам, которые уже начались, поскольку тогда применение принципов, регулирующих эти выборы, может быть изменено, по крайней мере, что означает, что все люди, которые собираются активно участвовать в разбирательстве, и те, кто собирается голосовать, должны быть предельно ясны», — заявил председательствующий судья Палаты Рубен Лара.

Лара пояснила, что если этот указ будет применен в текущих избирательных процессах, это изменит уверенность в том, каким правилам они подчиняются, чему они будут подчиняться и которые будут определять маршруты этих процессов, а также те, которые связаны с правовой определенностью, законностью и отсутствием обратной силы нормы.

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