Референдум в Уругвае: за что голосуют в это воскресенье и почему правительство Луиса Лакалье Поу может отметить

Уругвай находится на последнем этапе перед референдумом, который определит, будут ли сохранены 135 статей Закона о срочном рассмотрении. Через несколько часов после открытия избирательных округов предыдущий сценарий отмечен паритетом, поскольку последние опросы нескольких компаний совпадают в результате с высоким процентом неопределившихся.

Закон о срочном рассмотрении, широко известный под аббревиатурой «LUC», представляет собой набор из 476 статей, которые изменили несколько норм. Есть статьи, связанные с общественной безопасностью, образованием, правом на забастовку, новым необеспеченным режимом аренды, установлением цен на топливо, ослаблением контроля за отмыванием денег и многие другие.

Он поступил в парламент в марте 2020 года, когда страна передала командование президенту Луису Лакалье Поу. Закон, несмотря на то, что проголосовал за Широкий фронт (группу левых партий), был принят парламентским большинством благодаря коалиции правых партий, которая была сформирована в ходе избирательной кампании. С тех пор он стал флагманским законом правительства Луиса Лакалье Поу.

После недовольства со стороны Широкого фронта, которое было одобрено боевиками, лидерами и гражданами, начался сбор подписей для отмены 135 статей ЛУК на референдуме. 8 декабря 2021 года Избирательный суд подсчитал 671 544 подписи, необходимые для проведения референдума, голосование по которому состоится в это воскресенье.

8 декабря 2021 года Избирательный суд подсчитал 671 544 подписи, необходимые для проведения референдума, голосование по которому состоится в это воскресенье Фото: демонстрации в поддержку голосования «за» в Монтевидео

Парламент Уругвая разделился по поводу голосования. С одной стороны, существовали партии с более правыми идеологиями (Национальная партия, Партия Колорадо, Независимая партия, Открытый Кабильдо и Народная партия), эта так называемая «многоцветная коалиция». С другой стороны, группа левых партий, Широкий фронт.

Голосование «Да» (розовый бюллетень) означает голосование за исключение всех 135 статей. Голосование «Нет» (светло-голубой бюллетень) указывает на желание сохранить закон без изменений. Вариант, который наберет 50% + 1 действительных голосов, победит.

В этой ситуации правила также предусматривают, что незаполненный вариант голосования будет рассматриваться как голосование «Нет» или «небесное голосование».

Помимо законодательных последствий голосования, есть и другие, которые носят символический характер. Через два года после начала работы правительства Луиса Лакалье Поу и пятнадцати лет президентства Широкого фронта (дважды бывший президент Табаре Васкес и бывший президент Хосе Мухика) результаты референдума ознаменуют второй этап деятельности исполнительной власти.

Короче говоря, голосование будет проводиться также за заявление гражданина о том, поддерживать или нет правительство.

Голосование за референдум является тайным и обязательным для 2 684 131 человека, которые имеют право голоса. Информацию об избирательных округах можно найти на сайте corteelectoral.gub.uy, где она разделена по департаментам. Кроме того, была добавлена поисковая система, где избиратели смогут ввести свое имя и автоматически получить адрес места, где они голосуют.

Лица, имеющие право голоса, должны голосовать в соответствующем им округе и иметь в виду, что они должны делать это в рамках своего департамента. В этом случае межведомственное голосование не допускается.

Как и в любой избирательной инстанции на национальном уровне, существует несколько ситуаций, которые запрещены. Среди них прозелитистская пропаганда в письменных, радио или телевизионных СМИ (началась в прошлую пятницу) и продажа алкогольных напитков, закрытие которой началось в 19:30 в субботу и остается до закрытия голосования в воскресенье.

Избирательная комиссия хочет гарантировать открытие избирательных участков с 8 часов утра воскресенья, 27 марта Фото: демонстрации в поддержку «Нет» в Монтевидео

В сегодняшнем случае Избирательная комиссия Монтевидео обратилась с особым призывом к государственным чиновникам и нотариусам, которые могут присоединиться к избирательным участкам 27 марта, поскольку из-за «болезни» произошла потеря персонала. «Мы хотим, чтобы трассы открылись в восемь утра», - сказала Telemundo президент организации Мэри Лопес.

Подсчет голосов рассчитан на конец воскресного дня, но следует отметить, что он может быть отложен к началу недели.

Те, кто зарегистрировался для сотрудничества с Избирательным советом, получат различные льготы: один праздничный день в понедельник, 28 марта, и пять дней отпуска, которые будут добавлены к отпускам, генерируемым в году.

Государственные нотариусы, которые не работают в государственных учреждениях, также будут иметь скидку на уплату налогов Главным налоговым управлением (DGI) 12 сбрасываемых единиц (UR). Сумма будет эквивалентна примерно 17 136 уругвайских песо, почти 400 долларов.

Министр избирательного суда Хосе Гарчиторена сообщил, что стоимость этого референдума составит около 70 миллионов песо (более полутора миллионов долларов), сообщает портал Монтевидео. Похоже, что ситуация дороже, так это программное обеспечение, используемое для планшетов на схемах.

Те, кто не проголосует на референдуме или оправдывает отказ от участия в референдуме, подлежат уплате штрафа в размере 1 428,01 уругвайского песо (33 доллара США).

Эта цифра удвоится, если человек, не участвовавший в голосовании, является государственным должностным лицом или имеет статус специалиста со степенью, выданной Университетом Республики.

Последние опросы

Консалтинговая фирма Equipos опубликовала свой последний опрос 9 марта, в котором указано, что 35% уругвайцев проголосуют за сохранение 135 статей LUC в небесном голосовании. С другой стороны, 34% проголосовали бы за их отмену розовым бюллетенем. В то же время 28% не определились, 1% проголосовали бы пустым, а 2% проголосовали бы аннулированными.

22 марта опросник Cifra заявила, что, согласно ее последнему опросу, «Нет» получит 45% голосов, в то время как «Да» получит 41% голосов. Они также сообщили, что 10% не определились, 2% проголосовали бы аннулировано, а 2% не определились.

Наконец, 23 марта Opción провела опрос, в котором предположила, что 38% граждан проголосуют за «нет», но 35% за «да». Осталось 22% неопределившихся, 1% проголосовали бы пустым, 2% не пойдут на избирательные участки и еще 2% проголосовали за отмену.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Уругвай: «Да» и «Нет» завершили свою кампанию по референдуму, а Луис Лакаль Поу даст финальную прессу конференции