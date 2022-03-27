Отборочный турнир в Катаре 2022: Педро Галлезе и дискуссия в WhatsApp с капитанами Южной Америки по текущему формату

Квалификация в Катаре 2022 подходит к концу. Во вторник, 29 марта, могут быть определены четыре с половиной места, которые КОНМЕБОЛ должен отправить своих представителей на чемпионат мира. Однако процесс, который продолжается уже около двух с половиной лет, вызвал некоторый дискомфорт у капитанов стран этой части континента, в том числе Педро Галлезе, вратаря Перуанский отбор.

Причина? Референты каждой команды будут включены в группу WhatsApp, где они будут обсуждать, среди прочего, долгие поездки и продолжительность самого процесса отбора. Изменение формата станет решением вернуться к спору между двумя группами, как это было до отборочных турниров 1998 года для Франции.

Эта информация была собрана бразильским порталом Globo Esporte, где он опубликовал заявления Тиаго Силвы, капитана «Скретча», о времени, которое требуется для поездок на квалификационные матчи, поскольку большинство из них прибывают из Европы и путешествуют долгие часы. Это не похоже на самих европейцев, которым, имея все близко (как клубы, так и сборные), приходится ехать всего несколько часов. « Это не просто 18 игр, а поездки, которые мы совершаем. Это большой пробег по сравнению с европейцами, которые играют близко друг к другу и с небольшим переносом. Это много износа, кроме погоды, совершенно не похожей на Европу», — прокомментировал защитник «Челси» из Англии.

Он также просил рассмотреть вопрос о том, как сократить процесс классификации, с тем чтобы компенсировать длительное время, проведенное на самолете. Таким образом, избегайте меньших физических нагрузок, чем они делали раньше. «Если бы мы смогли найти баланс в этих поездках, это, безусловно, облегчило бы наше пребывание и выступления . Это определенно износ, на мой взгляд, ненужный», - добавил он.

С другой стороны, нападающий и капитан Боливии Марсело Мартинс также присоединился к этой просьбе, но уточнил, что окончательное решение будет принято ФИФА. «У нас была встреча с ФИФА, и, похоже, формат квалификаций изменится. Кто я такой, чтобы это изменить? Заказ идет сверху. ФИФА — это тот, кто решает, но я думаю, что это хорошо, справедливо, будет интересно, потому что игроки не будут долго путешествовать и возвращаться в национальные сборные », — заявил нынешний нападающий Серро Портеньо.

Список капитанов южноамериканских команд выглядит следующим образом:

. Педро Галлезе (Перу)

. Лионель Месси (Аргентина)

. Тиаго Силва (Бразилия)

. Диего Годин (Уругвай)

. Клаудио Браво (Чили)

. Дэвид Оспина (Колумбия)

. Эннер Валенсия (Эквадор)

. Густаво Гомес (Парагвай)

. Томас Ринкон (Венесуэла)

. Марсело Мартинс (Боливия)

Следует отметить, что эта группа WhatsApp была создана в превью Кубка Америки в Бразилии 2021 года. Пандемия COVID-19 в этой стране набирает обороты, и есть сомнения в ее развитии. Хотя, наконец, им пришлось играть со строгими мерами биозащиты, чтобы предотвратить заражение.

КЕЙС СБОРНОЙ ПЕРУ

И дело в том, что у тех, кто прибывает из Европы, есть не только один недостаток. В случае с Перу у нее есть 3 игрока, которые играют на Ближнем Востоке. Андре Каррильо и Кристиан Куэва в Саудовской Аравии, а Уайлдер Картахена играет в Объединенных Арабских Эмиратах. Они путешествуют примерно на 17 часов, чтобы приехать в Лиму и встретиться с перуанской делегацией перед отборочными матчами. Кроме того, следует иметь в виду, что они должны адаптироваться к изменению расписания и максимально переварить «реактивный лаг». Не говоря уже о том, что у них есть 3 дня, сосредоточенные в сборной, где они должны приложить максимум усилий со своими пятью чувствами до предела.

Аналогичным образом, в прошлом году КОНМЕБОЛ определил, что два тройных свидания будут проведены в сентябре и октябре, что навредило не только игрокам, но и национальным командам и самим клубам, поскольку многие прибыли травмированными по возвращении из-за огромного физического износа, который они нанесли короткий срок.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ