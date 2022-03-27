Путин обвинил Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, войдя в район, контролируемый российской миссией

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

«Нарушая положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, азербайджанские вооруженные силы вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в период с 24 по 25 марта 2020 года и создали наблюдательный пункт», осудил российское министерство обороны в своем заявлении. В заявлении добавлено, что беспилотники турецкого производства использовались для нападения на карабахские войска вблизи деревни Фарух, также известной как Парух.

Баку отверг обвинения, заявил, что «сожалеет об одностороннем заявлении Министерства обороны России, которое не отражает правду», добавив, что «Азербайджан не нарушил ни одного положения» соглашения о прекращении огня.

Инциденты между вооруженными силами Азербайджана и Армении были частыми в последние месяцы, но в субботу заявление ознаменовало первый раз после окончания военных действий вокруг Карабаха в ноябре 2020 года, когда Москва обвинила одну из сторон в нарушении неудобного режима прекращения огня.

Москва осудила вспышку на 31-й день российской военной кампании в Украине, указав, что обе стороны готовятся к затяжному конфликту в прозападной стране. В этом контексте эксперты считают, что Азербайджан может воспользоваться слабостью российских войск из-за давления во время вторжения, чтобы войти в район, где должна управлять российская миссия.

Кремль заявил в субботу, что президент Владимир Путин дважды обсуждал ситуацию с лидером Армении Николом Пашиняном, в пятницу и четверг, и что в официальном заявлении он призвал Азербайджан вывести войска. «Азербайджанская сторона обратилась с призывом вывести свои войска», - говорится в сообщении министерства обороны. «Командование российского миротворческого контингента предпринимает шаги по урегулированию ситуации», - добавил он.

В 2020 году Армения и Азербайджан вели давнюю спорную войну за анклав, которая унесла жизни более 6500 человек. Соглашение о прекращении огня, заключенное Путиным, заставило Ереван уступить часть территории, а Россия — разместить миротворческий контингент в горном районе.

Кроме того, в эту субботу министерство обороны расколовского региона заявило в заявлении, что азербайджанские беспилотники убили трех человек и ранили еще 15 человек.

«Азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться в селе Парух», - говорится в заявлении. Армения призвала международное сообщество не допускать попыток «дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе». «Мы также надеемся, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе примет конкретные и видимые меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейших жертв и военных действий», - говорится в заявлении МИД Армении.

Ереван заявил, что стратегически важному «вторжению» в Парух «предшествовали постоянные обстрелы армянских населенных пунктов и гражданской инфраструктуры».

Файл изображения Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна (EFE)

Министерство иностранных дел Армении заявило ранее на этой неделе, что азербайджанские войска вошли в село Парух в четверг под контролем российских миротворцев, что, по их мнению, является «явным нарушением соглашения о прекращении огня».

Армения также предупредила о возможной «гуманитарной катастрофе» в Карабахе после прекращения поставок газа в спорный регион после ремонтных работ. Ереван обвинил Азербайджан в намеренном оставлении этнического армянского населения Карабаха без природного газа. Министерство иностранных дел Азербайджана отвергло это обвинение как «необоснованное».

Армянские сепаратисты из Нагорного Карабаха отделились от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году, и последовавший за этим конфликт унес жизни около 30 000 человек.

С информацией от AFP

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