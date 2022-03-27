PRI в Палате депутатов выступила с инициативой по сохранению сущности школ дневного обучения

Норма Асевес, депутат Институционно-революционной партии (PRI), выступила с инициативой по реформированию Общих законов о правах детей и подростков, социальном развитии и образовании, с тем чтобы сохранить суть Школы полного дня.

По словам федерального депутата, исчезновение программы является оскорблением наилучших интересов детей, что свидетельствует о дальнейших неудачах органов образования в отношении детей.

PRI также пояснила, что решение Министерства народного образования (SEP) о прекращении программы явно не соответствует целям Национальной системы образования, которая заключается в содействии деятельности, гарантирующей право на качественное образование для всех ее учащихся.

Норма Асевес предложила обеспечить и сохранить пребывание детей во всех общинах страны (Фото: Карина Эрнандес /Infobae)

По этой причине его инициатива направлена на продолжение работы школ с продолжительностью от 6 до 8 часов в день, в которых есть службы питания, и чтобы Министерство народного образования выпускало ежегодный отчет по этому проекту.

Аналогичным образом, Норма Асевес предложила предоставлять и поддерживать пребывание детей во всех общинах страны, особенно для групп населения, которые не имеют социального обеспечения в качестве трудового права, и реализовать программы, направленные на услуги по уходу, для семей с детьми или подростками с ограниченными возможностями, которые нуждаются в постоянном уходе либо во внешних центрах ухода, либо на дому.

По словам депутата, серьезный регресс в конституционных правах детей происходит в условиях, когда эта группа серьезно пострадала от пандемии; кроме того, она подчеркнула, что представляет собой нарушение различных административных инструментов.

По словам депутата, серьезное нарушение прав детей происходит в условиях, когда группа пострадала от пандемии (Фото: Karina Hernández/Infobae)

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