Президент Дуке признал, что во время голосования в Конгресс были допущены ошибки, но это не мошенничество

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

После разногласий, возникших после избрания нового конгресса Колумбии, президент Иван Дуке официально вынес решение по обвинениям в предполагаемых фальсификациях на избирательных участках, с помощью которых коалиция Pact Histórico получила почти 390 000 дополнительных голосов, но в результате чего бывший президент Альваро Урибе, лидер Демократического центра, пригрозил не признавать выборы.

В интервью, которое он дал газете El Tiempo, президент указал, что есть выступающие ошибки, но никогда не мошенничество.

«Национальное правительство никогда не говорило о фальсификациях, правительство всегда заявляло, что у нас надежная избирательная система, мы, очевидно, сожалеем об этой ситуации, которая возникла из-за этих выдающихся ошибок, и мы надеемся, что они будут разрешены, и поэтому меры, которые мы рекомендовали с точки зрения обучение, аудит. И то, что все вызовы могут быть прояснены на этапах тщательного изучения, - это путь к продолжению», - сказал он в газете «Богота».

Дуке также отметил, что все происходящее является уроком, из которого избирательная система должна извлечь уроки, чтобы этого не произошло на следующих выборах.

«Необходимо немедленно принять корректирующие меры. Я думаю, что настоятельно необходимо, чтобы Национальный избирательный совет (CNE) и Управление ЗАГС смогли извлечь уроки из обстоятельств, которые произошли, и чтобы были приняты меры», - добавил он.

Он указал, что такие меры должны включать пересмотр случайного процесса отбора присяжных, а также их подготовку. Он также указал, что, как ожидается, ошибки, допущенные при передаче предварительного подсчета, можно будет проверить и что спорные формы E-14 и другие используемые формы будут сопоставляться в режиме реального времени, с тем чтобы не было расхождений.

«Кроме того, я думаю, что очень важно провести тщательный аудит всего, что является программным обеспечением для подсчета, чтобы не было сомнений в технологической пригодности, применяемой CNE», - сказал Дуке.

В заключение он заявил, что то, что было упомянуто выше, является причиной споров, нападений и сомнений, поэтому необходимо устранить их.





Так они выявили недостатки в бюллетенях для голосования

Проверка подсчета голосов в нескольких таблицах была запрошена коалицией «Исторический пакт», которая благодаря своему надзору смогла найти ряд голосов, что обеспечило ей несколько мест в Конгрессе Республики.

Доказательства аномалий и сбоев в знании голосов были даны благодаря инструменту, разработанному командой, созданной этой политической группой, которой удалось обнаружить нарушения в 29 000 таблицах в стране.

В Noticias Uno можно было подробно узнать состав этой команды и модель работы, которая была реализована, чтобы выявить неудачи, которые нарушили ее политическое участие, хотя споры возникли потому, что именно Исторический пакт вернул больше всего мест, и все потому, что он очевидно, была единственной партией, которая больше всего вышла за рамки избирательного контроля, поскольку они создали цифровой инструмент, который позволял им в реальном времени узнавать о различных сбоях в подсчете голосов, которые непосредственно повлияли на них.

Первым предупреждением, которое дал этот инструмент, было увеличение числа избирателей по сравнению с числом, за которое они обычно голосовали на избирательных участках, поскольку было сочтено весьма подозрительным, что в некоторых местах, где на предыдущих выборах было заметно воздержание, цифры будут меняться от одного момента к другому.

Превышение голосов за конкретного кандидата или партии было вторым предупреждающим фактором перед лицом противоречивого управления при подсчете голосов, поскольку для конкретной коалиции предусматривалось возможное манипулирование или недействительность голосов.

Наконец, последний и самый важный предупреждающий знак, который нужно было увидеть, когда на выборах не было голосования в пользу Исторического пакта, это была одна из аномалий, которую эта партия немедленно осудила перед компетентными органами и широкой общественностью.









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