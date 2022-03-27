Перу - Парагвай: Рикардо Гарека остановил 11 новых игроков, и этот игрок заменит Андре Каррильо

Национальная сборная Перу завершила еще одну тренировку на объектах «Видена» через два дня после последнего матча турнира «Катар 2022». Отборочные матчи. Рикардо Гарека воспользовался возможностью, чтобы выстроить в очередь новых одиннадцать человек, думая о матче с Парагваем, благодаря чему смог встретиться с футболистом, который заменит Андре Каррильо в следующий вторник.

Педро Галлезе останется в воротах. В оборонительной зоне был сюрприз, включение Джилмара Лоры, игрока Sporting Cristal. Однако это произошло бы только из-за этой практики. По словам Овасьона, Луис Авинкула выполнял тактическую работу и не играл в футбол, но это будет с самого начала во вторник. Таким образом, это будет та же линия из четырех, что и в Монтевидео. «Я сражаюсь», Карлос Самбрано, Александр Калленс и Мигель Трауко.

Тройка посередине будет той же, что стартовала против Уругвая. Ренато Тапия в роли опоры, Серхио Пенья справа и Йосимар Йотун слева. После травмы Андре Каррильо было придумано много альтернатив, однако «Тигр» уже имел бы свой замена. Это Эдисон Флорес, который отлично выступил на последнем двойном свидании. «Орехитас», Кристиан Куэва и Джанлука Лападула будут командовать атакой «биколора».

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