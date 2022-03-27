Перу - Парагвай: узнайте, каковы потери сборной Гуарани в матче отборочного турнира Катара 2022

Матчи Перу — Парагвай пройдут в следующий вторник, 29 марта, на Национальном стадионе в Лиме, с 18:30 ( Перуанское время). «Бланкироха» нуждается в победе, чтобы получить утешение или просто надеяться, что ни Колумбия, ни Чили не забьют против Венесуэлы и Уругвая соответственно.

Но в Парагвае, который победил Эквадор со счетом 3:1, на 17-й день отборочного турнира Катар 2022, не все в радости, так как нападающий Роберт Моралес был изменен до 14 минут игры из-за травмы, и экзамены определили множественное условие, поэтому он пропустит столкновение с Перу в этот вторник, 29 марта.

23-летний нападающий Роберт Моралес является одной из самых важных фигур в чемпионате Гуарани, забив восемь голов в семи матчах в футболке Серро Портеньо. В связи с этим хорошим футбольным моментом, помимо 13 результатов в 31 матче на курсе 2021 года, он был вызван DT Гильермо Барросом Скелотто в «Альбиррохе».

Бомбардир Роберт Моралес сделал свое первое выступление наилучшим образом: он стартовал против Эквадора и забил частичный 1:0 всего за девять минут. Однако всего через несколько мгновений ему пришлось покинуть поле из-за дискомфорта в правом колене, который уже доставлял ему дискомфорт ранее. Наконец, в эту пятницу врачи сообщили о худших новостях.

А в заявлении национальная сборная Парагвая поделилась медицинским заключением Роберта Моралеса: «После проведенных исследований обнаруживается разрыв передней крестообразной связки правого колена, повреждение внешнего мениска и повреждение коллатеральной связки».

До сих пор нет предполагаемого времени для выздоровления злоумышленника (оно может занять от шести до восьми месяцев), и доктор Освальдо Инсфран, сотрудник «Альбирроха», заверил, что они немедленно начнут процесс реабилитации.

Кроме того, к отсутствию игрока Серро Портеньо добавляется отстранение четырех товарищей по команде из-за накопления желтых карточек. К ним относятся:

Мигель Альмирон и Густаво Гомес, капитан «Альбиррохи», входят в стартовую одиннадцать, с которой обычно работает Баррос Скелотто, к которой уже присоединился нападающий Иван Торрес из «Клуба Олимпия» в качестве единственного нового подкрепления в отсутствие других пяти товарищей по команде.

Теперь, в это воскресенье, национальная сборная Гуарани продолжит работу по приказу профессора Гильермо Барроса Скелотто, где они планируют продолжить тактическую работу и оборонительные движения в 18:00 (по местному времени) с целью игры в Лиме в конце южноамериканских квалификаций

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