Педофил подал в суд на отель за возмещение своих денег после того, как его посадили во время пребывания за сексуальное насилие над ребенком

Стюарт Игер, 73-летний мужчина, обвиняемый в педофилии, уже три года судится с британской сетью отелей Premier Inn за возвращение £107,50, около $142, которые он заплатил в рамках своего пребывания в одном из ее филиалов, который был сокращен, потому что он был заключен в тюрьму.

Игер говорит, что был вынужден отменить бронирование, потому что его перевели в тюрьму из-за осуждения за сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Мужчина забронировал номер в филиале Портсмута (Великобритания) в мае 2019 года, так как отель был близок к суду, где состоится его судебный процесс за сексуальные преступления. Но его осудили и отправили в тюрьму всего за четыре дня, поэтому он попросил вернуть последние две ночи.

Несмотря на свое осуждение, объективно более серьезную проблему, Игер развязал экстраординарную кампанию по взысканию относительно небольшой суммы денег.

История его навязчивой попытки вернуть свои £107,50 пришла на этой неделе после того, как Эгер написал в The Daily Telegraph, описав свою жалобу и надеясь попросить помощи в возвращении денег.

Он рассказал, как забронировал проживание в Premier Inn на шесть ночей, заплатив полную сумму по прибытии, когда находился под судом «после ложного обвинения, датированного 30 годами».

«Я понятия не имел, как долго продлится судебный процесс. Это продолжалось всего четыре дня, и приговор пошел не так, как я хотел (присяжные иногда ошибаются). Они отправили меня в тюрьму на четыре года», - говорит он в своем письме британскому СМИ.

«Поскольку невозможно было позвонить в Premier Inn из моей тюремной камеры, чтобы отменить оставшиеся две ночи, я попросил адвоката сделать это за меня. Было слишком поздно возвращать деньги за первую неиспользованную ночь, но за вторую ночь ожидалось возмещение в размере 107,50 фунтов стерлингов», - добавляет осужденный.

По словам Игера, когда он был освобожден условно-досрочно через два года после факта, он начал кампанию по публичным искам, которую проводит последние полгода.

Осужденный говорит, что отель отрицает какие-либо следы звонка адвоката и утверждает, что отмена должна была быть произведена самим через семь дней после бронирования.

«Это было достаточно удручающе, чтобы отбыть срок за преступление, которое я не совершал без того, чтобы Premier Inn пытался извлечь выгоду из моего несчастья», - написал он.

Отель, где Стюарт Игер забронировал шесть ночей, чтобы предстать перед судом над ним, который длился всего четыре дня, и отправил его прямо в тюрьму за педофилию.

Однако его попытка заручиться симпатией со стороны СМИ провалилась, точно так же, как его претензии к отелю до сих пор провалились.

Daily Telegrah самостоятельно расследовала причины осуждения старика и установила, что это было связано с сексуальным насилием над мальчиком из хора, которое полиция охарактеризовала как «шокирующее» и «развратное».

Мальчик, который теперь уже взрослый мужчина, изначально держал свои испытания в секрете и, по-видимому, развил зависимость от азартных игр и наркотиков в результате подавления всего происходящего.

«Только спустя годы он, наконец, нашел в себе смелость высказаться и добиваться справедливости. Вы утверждаете, что невиновны и теперь видите себя жертвой несправедливых спекуляций Premier Inn на сумму 107,50 фунтов стерлингов. Оставив в стороне этот мрачный фон на секунду, взгляд на информацию, которую он мне прислал, показывает, что его адвокат позвонил на стойку регистрации отеля, но по неизвестным причинам не смог обеспечить отмену и последующее возмещение от его имени», - ответили СМИ в другом письме осужденному.

Кроме того, он отметил, что тюремное заключение не является причиной не звонить, чтобы отменить бронирование, поскольку в тюрьмах можно воспользоваться телефоном, и что этот отказ больше похож на способ помешать отелю расследовать и выяснить причину его осуждения.

«Учитывая это, я удивлен, что кто-то вроде вас, который утверждает, что имеет из первых рук опыт ложного обвинения, вполне рад тащить свое имя через грязь в национальной газете», - добавляется в письме.

Газета добавила, что не готова проводить какие-либо консультации от его имени и пожелала Эгру «удачи».

The Telegraph была обязана соблюдать конфиденциальность личности своих корреспондентов и поэтому публиковала только их инициалы.

Но другие СМИ, такие как The Daily Mail, смогли опознать Игера и отследили его до жилого дома в Суиндоне, Уилтшир, где они взяли у него интервью.

Он сказал им, что не извиняется за случившееся и что по-прежнему хочет вернуть свои деньги. Он признал, что, возможно, «беспокоился о проблеме», но заявил, что маловероятно, что продолжит свой иск к Premier Inn в свете ответа.

Он также напал на писательницу Telegraph за ее ответ, сказав: «Я думал, что я вышел из строя. Я подумал, что это немного преувеличение, потому что я не совсем уверен, что это актуально. Мой иск был подан против Premier Inn в Портсмуте вместо того, чтобы копаться в истории»

Мужчина говорит, что «мы не должны верить всему, что читают в Интернете» и отстаивает свою невиновность. Кроме того, он заявляет, что его претензия «носит принципиальный характер».

В мае 2019 года Игер был осужден Королевским судом Портсмута по трем пунктам обвинения в непристойном нападении на 11-12-летнего мальчика в 1980-х годах.

Бывший партнер юридической фирмы, которая также была шоугерл, напал на мальчика в 1988 году на ферме в Хэмпшире. Игер побуждал свою жертву сесть на колени и водить машину, когда тот отвез его домой.

Мужчина требует вернуть деньги, потраченные на две ночи в отеле, которыми он не пользовался в течение трех лет, поскольку был осужден и отправлен в тюрьму.

Игер, который ранее был осужден за аналогичные преступления против маленьких детей в окрестностях Ваймеринга в 1980-х годах, отверг обвинения, но был признан виновным единогласным судом присяжных.

После этого дела сержант-детектив Джулия Никол, руководившая расследованием полиции Хэмпшира, заявила, что манипуляции и злоупотребления, совершенные Игером, оказали значительное влияние на жизнь жертвы.

«На момент совершения этих преступлений мне было всего 11 или 12 лет, что делает их еще более шокирующими и развратными. Мальчик, теперь уже взрослый мужчина, хранил эту тайну десятилетиями, в течение которых изо всех сил пытался справиться с жизнью и школой, своей личностью и ужасно страдал своим психическим здоровьем», - сказал он.

«У него ограбили детство и он провел свою взрослую жизнь, пытаясь принять травму», - добавил он.

Несмотря на это, мужчина продолжал отрицать правонарушения, когда ему противостояли средства массовой информации.

На вопрос, есть ли у него какие-либо опасения за свою жертву, Игер ответил: «Что касается вопроса, на который он ссылался, то жертв, которых он должен рассматривать, не было».

«Я все время отрицаю это. Это было ложное обвинение и несправедливый обвинительный приговор», - добавил он.

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