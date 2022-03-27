Оскар 2022: мексиканец Энтони Куинн, получивший два Оскара в одной категории

До 94-й церемонии вручения «Оскара» осталось всего несколько часов, и вместе с ней эйфория от самой важной награды в области седьмого искусства в мире вызвала большой интерес. Вот почему история латиноамериканцев на церемонии на протяжении всей ее истории породила поиск тех актеров, режиссеров, фотографов и многих других, кто выиграл номинации или даже выиграл их.

Энтони Куинн был американским национализированным мексиканским актером, кинорежиссером, художником, писателем и скульптором, который получил множество наград, в том числе два «Оскара», что сделало его первой кровавой историей ацтеков, которая не только завоевала их, но и сделала этот акт в той же категории всего 4 года друг от друга: «Лучший саппортный Актер» в 1953 году для ¡Viva Zapata! и в 1957 году «Эль Локо дель Пело Рохо».

Актер, родившийся 21 апреля 1915 года в Чиуауа, был крещен именем Антонио Родольфо Куинн Оахака, так как его отец был ирландского происхождения, а мать — мексиканка, которая познакомилась во время Мексиканской революции, в которой оба участвовали. Смешение культур было одной из главных мотиваций для него продолжать играть различные роли с тональностями многих национальностей.

Лауреат премии «Оскар» Энтони Куинн позирует на церемонии вручения наград Академии в Голливуде, штат Калифорния, 27 марта 1957 года. Куинн получил лучшего актёра второго плана за роль в фильме «Жажда жизни». (Фото AP)

С самого раннего возраста его семья переехала в США, и из-за неблагоприятной экономической ситуации Антонио был вынужден работать с 5 лет и тем более, когда умер его отец. Некоторые из сделок, которые он выполнял, были продавцом газет, уборщиком ботинок, каменщиком и даже боксером в подростковом возрасте. Профессии, за которые он никогда не стыдился и после своей звездности он с радостью вспоминал каждый раз, когда журналист спрашивал его на эту тему.

Энтони Куинн прошел курс живописи и актерского мастерства в Политехнической средней школе и архитектуре у Фрэнка Ллойда Райта, но, несмотря на то, что играл некоторое время и делал это необыкновенным образом, по мнению критиков в этой области, его судьба уже была направлена на актёрское мастерство. По этой причине его выступление в седьмом году не заняло много времени, чтобы прийти с проектами, которые, хотя и не были сильно запомнены, но действительно способствовали тому, чтобы подъем к славе стал реальностью.

Актер был мексиканцем по рождению, а некоторое время спустя стал американцем (Фото: архив)

Его пинино были исполнены в театре, когда ему был 21 год, а позже дебютировал в мире кино в качестве экстра в таких фильмах, как «Млечный путь» Лео Маккэри и «Тюремные стервятники» Луи Фридлендера. Несмотря на это, его первый большой момент на большом экране был с фильмом «Млечный путь» (1936) и с ролью в фильме «Условно-досрочное освобождение» (1936). В обоих случаях «дополнительное» присутствие стало фокусом, который не нравился американской публике, поэтому быстро появилось больше ролей.

Несмотря на то, что Энтони Куинн женился на дочери режиссера Сесила Б. де Милля, Кэтрин, карьера Энтони Куинна застопорилась в ролях второго плана, в которых он играл коренных американцев, итальянских бандитов, гангстеров, филиппинцев и латиноамериканцев, персонажей, которые не обогатили его профессию.

Актер прожил всего 5 лет в Мексике (Фото: архив)

С «Черным золотом» перед его глазами предстала международная известность, поскольку этот фильм завоевал свою первую главную роль, став 1947 годом очень важным в его жизни, поскольку в то же время он был национализирован в Соединенных Штатах. Там он олицетворял коренного американца, который становится нефтяным миллионером. Кроме того, он вернулся в театр с персонажем Стэнли Ковальски в пьесе «Трамвай под названием желание», с которой получил множество критических отзывов.

Он умер в возрасте 86 лет (Фото: архив)

В 1952 году он достиг вершины, когда получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за участие в фильме ¡Viva Zapata! вместе с Марлоном Брандо, играющим брата Эмилиано Сапаты, Эуфемио. Так Энтони Куинн стал первым мексиканцем, получившим золотую статуэтку в Академии.

Да здравствует Запата! — американский байопик 1952 года, снятый Элией Казаном. В ней рассказывается о жизни мексиканского революционного лидера, идущего от его крестьянских истоков, его революционной траектории до его смерти. Фильм сыграл фундаментальную роль в мифологизации Сапаты, которую сегодня мы можем узнать о мексиканском идоле, и именно здесь история вошла в историю Оскара для мексиканцев.

Актер позировал со своей наградой (Фото: архив)

С этой наградой карьера Куинна вышла в новый эфир, что привело его к получению второго «Оскара» в той же категории в 1956 году благодаря исполнению роли художника Поля Гогена в фильме «Жажда жизни», фильме о жизни художника Винсента Ван Гога, в котором он появился всего восемь минут.

Этот номер побил два великих рекорда для латиноамериканцев: он стал первым мексиканцем, получившим такую же награду в той же категории, а также получил признание Академии за безупречную работу, которая сделала его одним из самых коротких спектаклей в истории кино, получившим золотую статуэтку.

Вот как это выглядело в фильме (Фото: архив)

К сожалению, он умер вместе со своей последней женой и детьми в больнице Бостона в 2001 году в возрасте 86 лет в результате тяжелой пневмонии, заразившейся после прохождения химиотерапии из-за рака пищевода. Часть его праха была выброшена в Медный каньон в Чиуауа, а остальная часть его праха лежала в его поместье в Род-Айленде.

Профессиональная работа Энтони Куинна стала эталоном успеха не только мексиканских актеров и актрис, но и для всей латиноамериканской гильдии, поскольку это пример того, что не только родом из Соединенных Штатов можно получить «Оскар». В этом выпуске 2022 года шансы на то, что еще один мексиканец присоединится к списку, велики.

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