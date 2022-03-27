Оскар 2022: кто номинирован на гала-концерт и где смотреть их фильмы?

До празднования Оскара 2022 года осталось всего несколько часов, и многие из них готовятся к трансляции со специальным марафоном фильмов, номинированных на самая большая церемония в Голливуде. Кто участвует в номинации «Лучший режиссер»? Вот обзор всех кандидатов на получение статуэтки в этом году и где мы можем увидеть их постановки.

Кеннет Брана - Белфаст

Эта комедийная драма о совершеннолетии и наступлении возраста рассказывает о ребенке, живущем своим детством во время конфликта в Белфасте, Северная Ирландия, в течение 1960-х годов. По словам Бранага, история частично основана на его собственном детском опыте и квалифицирует её как его самую личную работу на сегодняшний день. Молодой актер Джуд Хилл дебютирует в кино в роли Бадди, его сопровождают Кейтриона Балф, Джуди Денч, Джейми Дорнан, Сиаран Хайндс и Колин Морган. Его можно увидеть на платформе Mubi.

Джейн Кэмпион - Сила собаки

Два брата владеют огромным ранчо, хотя у них очень разные роли из-за того, как они отражают свой образ по отношению к сообществу. Один наживает враги другому, когда раскрывает, что планирует жениться на овдовевшей женщине и матери подростка, поэтому он начнет делать жизнь этой семьи невозможной, когда они переедут в его дом. Актерский состав состоит из Бенедикта Камбербэтча Кирстен Данст, Джесси Племонса и Коди Смит-Макфи, а режиссером является Кэмпион (единственная женщина в этой категории на церемонии вручения Оскара 2022 года). Доступно на Netflix.

Рюсуке Хамагучи - Управляй моей машиной

Этот японский фильм основан на коротком рассказе, который известный писатель Харуки Мураками включил в свой сборник рассказов под названием «Мужчины без женщин». Хамагути переносит эту историю в кино и фокусируется на приключениях театрального режиссера Юсукэ Кафуку, выпустившего пьесу «Дядя Ваня» в Хиросиме, в то время как он оплакивает смерть своей жены Ото. Без сомнения, это предложение фильма является одним из фаворитов на получение награды, так как оно было блестяще воспринято на протяжении всего сезона награждения. В настоящее время он недоступен ни на одной потоковой платформе и его можно увидеть только в кинотеатров.

На данный момент «Drive My Car» можно увидеть в кинотеатров. (Биттерс-Энд)

Стивен Спилберг - Вестсайдская история

Знаменитый кинорежиссер, получивший премию «Оскар», снимает вторую киноверсию классической бродвейской пьесы, премьера которой состоялась в 1957 году. «Два подростка из разных этнических групп влюбились в Нью-Йорк в 1950-х годах. Новая версия легендарного мюзикла West Side Story о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд, экранизация знаменитой бродвейской пьесы», — отмечается в синопсисе. Смотреть на Disney +.

Пол Томас Андерсон - Пицца из лакрицы

Американский режиссер входит в число возможных лауреатов премии «Оскар» за лучшую режиссуру на следующем выпуске премии «Оскар». Наряду с замечательным актёрским составом (Алана Хаим, Купер Хоффман, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер и Бенни Сафди) он представляет историю любви Аланы Кейн и Дэйри Валентайна, двух возрастных молодых людей, которые начинают жить первыми этапами романса в долине Сан-Фернандо, Калифорния, в 1973 году. Романтическая комедия попала в кинотеатры Латинской Америки в этом году, но ее пока нельзя смотреть в цифровом виде.

Алана Хайм и Купер Хоффман воплощают в жизнь главных героев «Пиццы с лакрицей». (Универсальные картинки)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: