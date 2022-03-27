Организации из Латинской Америки и Карибского бассейна приглашают вас принять участие во Всемирном дне надежды 27 марта этого года

Это было 27 марта 2020 года, когда Папа Франциск прошел один по пропитанной площади Святого Петра, и в исторической проповеди он напомнил человечеству: «На наши площади, улицы и города обрушилась густая тьма; она захватила нашу жизнь, заполнив все оглушительной тишиной и пустынной пустотой, которая парализует это все на своем пути: это чувствуется в воздухе, это чувствуется в жестах, это видно во взглядах. Мы напуганы и потеряны».

В тот день, вдохновленный Евангелием от Святого Марка, Папа сказал от имени Петра следующие слова всему страдающему человечеству, слова, которые до сих пор звучат в космосе: «Мы все в одной лодке, все хрупкие и дезориентированные; но в то же время важные и необходимые, все призваны грести вместе, все нуждающихся в утешении друг друга».

Он добавил: «Шторм раскрывает нашу уязвимость и разоблачает те ложные и лишние заверения, с помощью которых мы строили наши повестки дня, наши проекты, наши привычки и приоритеты».

Этот необыкновенный момент молитвы с благословением Урби и Орби, также известный как Statio Orbis, вдохновил Всемирный день надежды по инициативе Института глобального диалога и культуры встреч, Латиноамериканского епископального совета (CELAM) и Дикастерия общения Святого См., вместе с Церковной конференцией Амазонки (CEAMA), Латиноамериканской и Карибской конфедерацией религиозных мужчин и женщин (CLAR), Межамериканской конфедерацией католического образования (CIEC), Панамазонской церковной сетью (Repam) и Каритас в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Всемирный день надежды — это открытое приглашение всем людям идти вместе, преодоляя разногласия, по пути выработки конкретных действий в различных тематических областях.

Чтобы принять участие и стать частью этой инициативы, вы можете посетить веб-сайт www.diamundialdelaesperanza.org. Каждому учреждению и отдельному лицу предлагается выразить свои надежды в связи с Всемирным днем надежды с помощью короткого видеоролика, который можно опубликовать в социальных сетях с хэштегом #27M и #27MEsperanza.

Организаторы этого «27-го Всемирного дня надежды» хотят, чтобы через два года после этого исторического момента мы восстановили пророческие и терапевтические слова Святого Отца и снова приветствовали и интерпретировали их в это постпандемическое время, но с новой войной, которая разрушает мир.

Дело в том, что мир еще не вышел из пандемии, Европа переживает войну с геополитическими и экономическими последствиями за пределами соответствующих стран, с миллионами беженцев, с планетой и регионом Амазонки, который страдает от социально-экологических последствий изменения климата, при этом глубокие проблемы неравенства еще далеко не решены.

«Надежда — самая сильная из добродетелей. Надежда — это воодушевление и мотивация, на основе которых мы можем заложить основы для строительства будущего. Когда все неопределенно, мы цепляемся за надежду, потому что она активна и дает силы продолжать борьбу за то, чего действительно хотят», — говорят организаторы.

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