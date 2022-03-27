Сестра Октавио Оканьи выпустила эмоциональное послание в преддверии нового сезона Vecinos

Перед премьерой восьмого сезона сериала «Вечинос» Берта Оканья, сестра покойного актера Октавио Оканья, отправила эмоциональное послание, предложив своим подписчикам не пропустить первый эпизод постановки Televisa.

Через свой аккаунт в Instagram Берта Оканья опубликовала коллаж с заголовками различных новостных порталов, где в Весино говорили об переводчице Бенито Риверса. В этом посте он сказал, что семья актера чрезвычайно гордится любовью, которую поклонники его брата выразили в социальных сетях.

«Так что сети незадолго до премьеры нового сезона Neighbors. Мы как никогда гордимся нашим Октавианом. Он сиял на земле так же, как и на небесах, спасибо за то, что сделали его таким бессмертным в этой жизни. И не пропустите эти новые сезоны этой замечательной программы, созданной с такой любовью ко всем вам и великому Октавио, что стало частью вашей истории», - написала Берта Оканья в Instagram.

Эмоциональное послание Берты к премьере восьмого сезона сериала (Фото: Instagram)

Перед публикацией Берты поклонники Октавио Оканьи присутствовали и отреагировали, показав ему любовь, которую они испытывали к актеру: «Какая гордость», «Его семья, его друзья, поклонники, мы гордимся им», «Он был ребенком, полным большой радости, полным света, много сияет в небе и всегда заботится о нем их», «Он также очень гордится вами», «Я даю нам много улыбок; мы никогда, никогда этого не забудем, он всегда будет присутствовать», «Больно, что его больше нет», «Я с нетерпением жду нового сезона Соседей» - вот некоторые из комментариев, которые можно прочитать в его посте.

27 марта состоится премьера нового сезона Vecinos на канале Las Estrellas, которая займет время в 19:30 часов. Со своей стороны, участники сериала рассказали, какой будет дань уважения Бенито Риверсу.

Одним из первых выступил актер Пабло Валентин, который играет Педро Медину, упомянул в интервью с Марой Патрисией Кастаньедой, что Бенито получит особый момент в новых главах.

Следует отметить, что еще один актер из Весиноса, который уже умер, был Поло Ортин (Фото: Instagram/ @vecinosoficial)

«Элиас, сценаристы и режиссер прибили несколько потрясающих встреч, прежде чем мы получили либретто, где Бенито прощается с нами и мы прощаемся с ним», - сказал Пабло Валентин.

В связи с этим актер заявил, что в рамках сюжета Бенито Риверс пройдет прослушивание на роль ангела, а затем, в случае выбора, отправится за границу.

«Затем Соседи находятся за пределами здания и Бенито начинает разговаривать со своей девушкой, его родителями и мы собираемся вместе, чтобы они могли передать нам по телефону и попрощаться с ним», - сказал он.

Пабло Валентин сказал, что это был очень трогательный день, когда все обручились, чтобы сказать прощальную фразу с Октавио Оканьей.

Продюсер трансляции пригласил семью Переса Оканья посетить съемочную площадку сериала (Фото: Instagram @berthaocaa)

С другой стороны, в интервью TVyNovelas продюсер Vecinos Элиас Солорио упомянул, что творческая команда ясно поняла необходимость отдать должное Бенито.

«Октавио всегда будет в сериале, в первой главе мы объясним это, так что вы не можете пропустить его. Всем было трудно записывать эти сезоны, но это также дало нам энтузиазм и радость от возможности отдать дань уважения тому, кого мы так любим», - пояснил Солорио.

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