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Россия

«Ни один голос PAN в Сенате»: предупреждение Дамиана Сепеды AMLO о реформе электроэнергетики

Сенатор Партии национального действия пояснил, что реформа президента Лопеса Обрадора негативна для страны, потому что она продвигает более дорогую и грязную электроэнергию

Newsroom Infobae

26 март 2022

Дамиан Сепеда Видалес, сенатор от Партии национального действия (PAN), заявил, что реформа электроэнергетики предложенное президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO) является негативным для страны, потому что оно движет более дорогой и грязной энергией, поэтому он предупредил президента и Movimiento Nacional Regeneration (Morena), что в верхней палате «этого не произойдет».

Во время встречи для СМИ в Тепике, штат Наярит, в рамках своего национального турне для обсуждения национальной политической ситуации и «опасности реформ» главы федеральной исполнительной власти и так называемой Четвертой трансформации (Q4), Зепеда Видалес утверждал, что идеал состоит в том, чтобы проголосовать как можно быстрее и быть отклонено как вредное.

Infobae
Сенатор Паниста заявил, что если реформа будет одобрена, неопределенность возникнет из-за изменения правил многомиллионных инвестиций (EFE/LUIS TEJIDO)

Сенатор Паниста заявил, что если реформа будет одобрена, неопределенность возникнет из-за изменения правил многомиллионных инвестиций в Мексику. «Неопределенность, вызванная правительством Лопеса Обрадора, остановила инвестиции в Мексику с 2019 года и является одной из причин, по которой мы не смогли быстро восстановиться в нашей стране после кризиса COVID-19», - добавил он.

Дамиан Сепеда подчеркнул, что, если инвесторы не будут уверены в соблюдении установленных правил, «инвестиции будут напуганы, и не будет развития и создания рабочих мест».

Столкнувшись с этим сценарием, законодатель напомнил, что нынешняя администрация имеет совокупное количество неудач в области здравоохранения, безопасности и бедности, именно поэтому, повторил он, настало время «положить конец лжи и стратегиям», которые наносят ущерб настоящему и будущему мексиканцев.

Дамиан Сепеда предупредил скамью Морены в Сенате
Законодатель напомнил, что у нынешней администрации накопилось большое количество неудач (Фото: PAN Senators)

«Как всегда, президент Лопес Обрадор лжет о реформе электроэнергетики, говоря, что они ищут улучшения и выгоды для граждан; правда в том, что они хотят устранить конкуренцию и уделить приоритетное внимание производству энергии CFE (Федеральная комиссия по электроэнергии), которая стоит в два раза дороже, чем производство частной энергии на основе комбинированного газового цикла, и в четыре раза дороже, чем долгосрочные возобновляемые источники энергии, которые также не загрязняют окружающую среду. Мы выбираем дешевое и чистое электричество», — заключил Сепеда Видалес.

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