«Никто им не помогает»: матери, ищущие Сонору, требуют поддержки сирот пропавших без вести

NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

26 марта прошел третий день встречи общественных движений в Соноре, в которой приняли участие коллектив искателей матерей Соноры, группа, созданная в 2019 году и сегодня почти две тысячи женщин ищут свои семьи. Во время встречи просители рассказали о своем опыте исчезновения родственников и осудили безразличие, существующее со стороны государства, призвав поддержать детей, которые остались сиротами после исчезновения родителей.

«Быть с детьми, которые спрашивают вас и спрашивают, когда их папа вернется, почему их отец бросил их или ушел с другой женщиной, потому что их папа больше не покупает им подарки на Рождество или не звонит им, это очень больно для меня и для всех мам, которые страдают от этого, для всех этих бабушек, которые остались с внуками, потому что забрали отца, матери или обоих», - сказала Сеси Флорес своим голосом в нитке.

Сеси - президент и основатель группы, мать, которая однажды нашла себя в поисках своих троих детей. Ему удалось вернуть одного живым, из двух других нет никаких следов. С тех пор она посвятила себя оказанию помощи другим семьям, которые, как и она, продолжают расследование, чтобы выяснить местонахождение тех, кто был у них отобран.

«Детям исчезнувших никто не помогает, я никогда не слушал авторитет, который заботится о помощи сиротам, хотя мы и просили об этом, есть дети, которые даже не едят. Мы ищем вес для веса, чтобы пожертвовать мамам, которые остались с детьми своих детей». Дети, как рассказала Сеси, не имеют никаких ресурсов.

(ФОТО: АДОЛЬФО ВЛАДИМИР /CUARTOSCURO.COM)

Хотя нет числа, указывающего, сколько детей в этих обстоятельствах, известно, что в Мексике организованная преступность в различных формах оставила сиротами более 30 000 детей, согласно данным, предоставленным Национальной комиссией по правам человека в 2019 году.

«Надеюсь, они не смотрят на детей так, как смотрят на родителей, как будто их не существует», - сказал он. Точно так же поисковая группа заверила, что в ее коллективе много девочек и мальчиков, потерявших родителей, и что это повторяется во всех штатах, где есть пропавшие без вести. Эти дети испытывают не только отсутствие отцовских фигур, но и распад семьи и стадию, на которой они живут:

«Я помню случай с компаньоном, сын которого спросил, если он в горах ищет своего папу, как это, что детство маленького мальчика меняется? Вместо того, чтобы наслаждаться тележками, играми, он расспрашивал ее об отце», — говорят члены группы.

«К сожалению, мы находим пропавших людей в кулаке костей и думаем, что ваш сын уничтожает вас», — сказала Сеси.

Несмотря на это, Сеси сказала перед микрофоном, что все, что она хочет, это найти своего сына: «Как этот, хотя он и в кулаке костей, как и те, которые мы нашли, как и сожженные тела, я хочу найти своего сына, и у меня нет поддержки».

Вот почему матери потребовали, чтобы власти взяли на себя ответственность и оказали им поддержку, «мы выполняем ту работу, которая ложится на них», они неоднократно осуждают. 23 марта не стало исключением, и они подчеркнули срочность применения ДНК-тестов на уже 803 телах, обнаруженных в массовых захоронениях, поскольку без их идентификации их невозможно найти их семьями.

(ФОТО: АДОЛЬФО ВЛАДИМИР /CUARTOSCURO.COM)

Следует добавить, что в 2021 году заместитель секретаря по правам человека Алехандро Энсинас признал, что Мексика переживает судебно-медицинский кризис и что до этого времени в массовых захоронениях страны находилось 52 000 неопознанных тел.

Вот почему многочисленные НПО и поисковые группы призвали членов семьи присоединиться к участию в создании баз данных ДНК Национального банка данных.

С другой стороны, Лилиана Лопес, еще одна участница коллектива «Матери Бускадорес де Сонора», добавила, что существует настоятельная необходимость говорить о насильственных исчезновениях как о проблеме, которая должна иметь значение для общества в целом.

Его брат стал жертвой этого преступления, его мать умерла в ожидании улик на его следе, Лилиана унаследовала поисковые работы под обещанием найти его. «В Соноре у нас 833 массовых захоронения. Эти статистические данные относятся только к 2019 — 2021 годам», — сказала Лилиана.

Два члена коллектива «Матери, ищущие Соноры» (Фото: Twitter/ @buscadorasonora)

И это то, что по сей день, согласно их записям, более 900 человек были найдены в тайных могилах и более 700 находятся живыми. Следует добавить, что только в 2020 году правительство Мексики сообщило о местонахождении 559 тайных захоронений в стране, в которых было обнаружено 1086 трупов.

Следует добавить, что помимо последствий исчезновения близкого человека женщины также подавали различные жалобы на насилие, которому они подвергаются в качестве ищущих. «Единственный ответ, который мы получили от властей, — это перемещение», — говорят они.

Я не хочу быть еще одной статистикой матерей, которые умерли в поисках своих детей, я хочу продолжать стоять, помогать, заверила Сеси, которая повторила, что больше нет никаких сомнений в том, что то, что ищущие матери наносят вред государству. «Это не вредит картелям, мы больше не сомневаемся, (...) потому что именно они задают нам вопросы, они критикуют нас, они снова виктимизируют нас, и именно они вытеснили нас».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



















