Адвокат Никарагуа в Международном Суде Пол Райхлер подал в отставку за «моральную совесть»

Адвокат Пол Райхлер, представлявший Никарагуа в Международном Суде (МС) в нескольких международных судебных процессах, ушел с поста из-за «моральной совести», осудив то, как Даниэль Ортега управляет страной.

«Моя моральная совесть требует, чтобы я разорвал свои связи со вторым Ортегой (начиная с 2018 года) и отказался служить ему», - заявил Райхлер в заявлении об отставке, опубликованном в это воскресенье в цифровом СМИ Confidential.

Райхлер входил в состав команды адвокатов Никарагуа в деле, известном как «Иран-контрас» с Соединенными Штатами, Карибское море с Колумбией или река Сан-Хуан с Коста-Рикой, которое никарагуанское правительство считало «победами».

«Я буду молиться о том дне, когда Никарагуа снова станет свободной», — говорится в письме Райхлер , адресованном никарагуанскому диктатору.

Диктатор Никарагуа Даниэль Ортега (Reuters/Файл фото)

В письме адвокат разделил Ортегу на двух персонажей, одного до 2018 года, который он назвал демократическим и мирным, а другого того года, который он указывает на то, что действовал «так безжалостно, что привел к сотням трагических смертей», а также арестовывал и преследовал десятки людей «по ложным обвинениям в том, что являются не чем иным, как предлогом для устранения инакомыслия и оппозиции».

Райхлер сказал, что для него «большая честь и гордость за то, что он помог Никарагуа защитить и расширить свой суверенитет», но он не скрывал своего недоумения по поводу решений Ортеги, которые он обвинил в том, что они «разрушили демократию» и установили «новую диктатуру, не похожую» на ту, которой он «помог» чтобы свергнуть».

ОБРАЩЕНИЕ С ЛИЧНОСТЯМИ

Письмо, как сообщил Ортеге адвокат, состоит в том, чтобы «прекратить мои отношения с вами и вашим правительством. Не знаю, что заставило вас измениться, но вы уже не тот Даниэль Ортега, которого я уважал, восхищался, любил и с гордостью служил на протяжении стольких лет ».

Он подчеркнул, что его режим провел «ложные выборы, сохраняет покорный законодательный орган, коррумпированную судебную систему, неспособную обеспечить правосудие, и замалчивание свободы выражения мнений и независимых СМИ».

«Не знаю, что заставило вас измениться, но вы уже не тот Даниэль Ортега, которого я уважал, восхищался, любил и с гордостью служил на протяжении стольких лет», — Пол Райхлер.

Он также подвергся критике, отправив в изгнание премию Сервантеса 2017 года Серхио Рамиреса, командира Луиса Карриона, Ортега-и-Гассета 2021, Карлоса Фернандо Чаморро, писателя Джоконды Белли, экономиста Эдмундо Харкина и бывших партизанов-сандинистов Моники Балтодано и Хулио Лопеса Кампоса.

Он также сослался на диссидента бывшего сандинистского партизанского бойца Уго Торреса, исторического «команданте Серо», который умер в полицейском участке после восьми месяцев тюрьмы и не представ перед судом.

«Я считаю немыслимым, что Даниэль Ортега убил бы Уго Торреса и садистски привел бы других великих патриотов, ныне запертых в своих камерах, на грань голода и смерти», - сказал он.

Райхлер прекратил свои отношения с Ортегой через неделю после того, как никарагуанский дипломат Артуро Макфилдс осудил, что Никарагуа имеет «диктатуру», во время сессии Организации американских государств (ОАГ), после чего он был смещен с поста посла в организации.

Фото файла. Президент Nucaragua Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо. REUTERS/Освальдо Ривас.

(С информацией из EFE)

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