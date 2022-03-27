Netflix: 5 лучших хитростей для просмотра сериалов с друзьями онлайн, настройки субтитров и многого другого

Netflix — один из наиболее широко используемых стриминговых сервисов на международном уровне. Тем более популярность Teen Mom 2, которая стала мировым трендом и позволила привлечь новых подписчиков на платформу. Однако у этой службы, которая многим послужила во время пандемии, есть определенные секреты, которые можно применять без проблем.

Это 5 фрагментов информации, которые мало известны о платформе и позволяют улучшить взаимодействие с потребителями, которые ищут больше удобства на Netflix. Infobae приносит их следующим.

5 трюков для Netflix

Netflix постоянно обновляется: добавляются не только значки из прошлого, далекого или близкого, но и список заполняется контентом, созданным на той же платформе, которая в последние годы стала одной из лучших постановок в кино. и современное телевидение.

Это огромное море контента и предложений может быть ошеломляющим, даже иногда сбивающим с толку, поэтому важно знать все хитрости платформы, чтобы максимально использовать ее возможности и использовать все ее функции:

Фотография iPhone и iPad с открытым Netflix. (фото: ЕФЕ/Седат Суна)

1. Просмотр телешоу или фильма с другим человеком

Расширение, доступное для Google Chrome, «Netflix Party», позволяет двум удаленным пользователям одновременно просматривать любой контент, доступный на потоковой платформе, полностью синхронизированным образом.

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2. Удалить серию

Когда вы начинаете смотреть сериал на платформе Netflix, портал сохраняет эту информацию, и каждый раз, когда человек получает доступ к своему профилю, контент отображается в разделе «Продолжить».

Однако может случиться так, что пользователю пока не понравились эпизоды и он захочет покинуть сериал; то есть он захочет перестать появляться в «Продолжить» или «Продолжить просмотр».

Если это так, есть способ удалить этот контент: в профиле перейдите в учетную запись, а затем в раздел «Активность просмотра», где находятся все показанные или текущие сериалы или фильмы.

В это время пользователь может сам удалить желаемый контент.

3. Помощь в области качества

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, потоковый портал Netflix предлагает своим пользователям дифференцированную систему поддержки.

Любой, у кого есть учетная запись, может войти на сайт help.netflix.com/ru/, где также есть возможность «живой чат» (начать чат) или «позвонить нам».

4. Скрытые категории и секретные коды

Существуют специальные коды, созданные компанией, которые облегчают доступ к определенным категориям и подкатегориям. Каждый жанр и поджанр, например поджанры «Action» или «Classic», имеет свой собственный код поиска для удобной навигации.

Чтобы использовать их, вам необходимо ввести в URL-адрес следующее: http://www.netflix.com/browse/genre/xxx, где «xxx» — это конкретный код, который вы хотите.

На официальном сайте What's On Netflix www.whatsonnetflix.com также можно получить доступ к спискам, отсортированным по алфавиту, в которых указан весь контент, доступный на платформе: можно фильтровать по возрастным группам, характеристика, язык, жанр, фильм за десятилетием, режиссер, сеть и франшиза.

5. Настройка субтитров

По умолчанию субтитры Netflix белые, средние и мягко выделены тенью.

Однако каждый пользователь может создать свой собственный стиль: ему нужно перейти в меню Дополнительно > Учетная запись > Мой профиль и выбрать, как должны отображаться субтитры.

Платформа предлагает десятки вариантов: розовые, синие или зеленые субтитры, а также возможность сделать буквы еще более читаемыми с помощью черной рамки.

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