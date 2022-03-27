Моника Кабрехос раскрывает, что подверглась сексуальному насилию: «В Перу изнасилование - самое простое, что может существовать»

Во время интервью с Бето Ортисом Моника Кабрехос рассказала, что стала жертвой изнасилования в 2020 году, когда многие перуанцы все еще находились в заключении из-за COVID-19. Ведущая Al Sexto Día указала, что виновным в этом преступлении был человек, которого она знала в течение нескольких лет, и не уважала их дружбу.
Хотя она не предпочла не раскрывать личность нападавшего, она объяснила, что является человеком, связанным с миром моделирования и футбола, поэтому многие предполагают, что это Рональд Барони. «На это у меня уходит более или менее 6 лет (общественный деятель?) Да, спортивный журналист, на протяжении многих лет связанный с миром моделирования, он был футболистом», - рассказал он в Beto a Saber.
Согласно ее показаниям, мужчина пригласил ее отпраздновать свой 45-й день рождения в своем доме, расположенном в Азии. У нее не было проблем с поездкой, но раньше она предупреждала ее, что они не будут заниматься сексом, на что он согласился.
«Он пригласил меня провести день рождения в доме в Азии. Мы пошли, и, как взрослая женщина, первое, что я сказала, было: «Принятие вашего приглашения не является синонимом того, что я буду спать с вами», - сказала она.
По словам телеведущей, они провели несколько часов в пляжном домике, делясь некоторыми напитками, при этом она дала понять, что у них ничего не будет; однако, когда она взяла вторую бутылку вина, ей стало плохо.
«Я проснулся голым, покрытым, его одежда была под моей кроватью (...) В тот момент я поняла, что он накачал меня наркотиками (...) Он сказал мне: «Кто тебя изнасилует, ты 45-летняя женщина, пожалуйста. Я смурк, мне не нужны скандалы». Он стал жестоким», - сказал он.
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Моника Кабрехос рассказывает обо всем, что она пережила в ту ночь, в своей книге «Общественная женщина». Она надеется, что когда она скажет свою правду, ее не будут судить за то, что она приняла решение пойти в дом друга, указав, что она приняла решение рассказать эту историю через год, чтобы закрыть эту главу.
«Единственный способ исцелить — сказать это, независимо от того, верят они мне или нет. С тех пор, как это случилось со мной, у меня возникли сомнения и вопросы, была ли у меня ответственность, спровоцировала ли я это или я уверена, что это произошло, как будто женщина в моем возрасте не могла быть уверена в том, что произошло».
ДЛЯ НЕЕ ИЗНАСИЛОВАТЬ В ПЕРУ ОЧЕНЬ ЛЕГКО
В своей книге она указывает, что изнасилование в Перу очень легко, особенно если вы пожилая женщина, так как ей почти никто не поверил, кроме того, что есть препараты, которые не оставляют следов на метаболизме через 12 часов.
«В Перу изнасилование — это самая простая вещь, которая может существовать, самая доступная и дешевая. Доказать изнасилование взрослой женщины — самое сложное. Мне этого недостаточно. «Viola easy» - это препарат, который не оставляет следов, он метаболизируется менее чем за 12 часов; то есть, когда вы просыпаетесь от изнасилования, в вашем организме нет наркотиков и у вас нет способа это доказать», - добавил он.
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