Моника Кабрехос раскрывает, что подверглась сексуальному насилию: «В Перу изнасилование - самое простое, что может существовать»

Во время интервью с Бето Ортисом Моника Кабрехос рассказала, что стала жертвой изнасилования в 2020 году, когда многие перуанцы все еще находились в заключении из-за COVID-19. Ведущая Al Sexto Día указала, что виновным в этом преступлении был человек, которого она знала в течение нескольких лет, и не уважала их дружбу.

Хотя она не предпочла не раскрывать личность нападавшего, она объяснила, что является человеком, связанным с миром моделирования и футбола, поэтому многие предполагают, что это Рональд Барони. «На это у меня уходит более или менее 6 лет (общественный деятель?) Да, спортивный журналист, на протяжении многих лет связанный с миром моделирования, он был футболистом», - рассказал он в Beto a Saber.

Согласно ее показаниям, мужчина пригласил ее отпраздновать свой 45-й день рождения в своем доме, расположенном в Азии. У нее не было проблем с поездкой, но раньше она предупреждала ее, что они не будут заниматься сексом, на что он согласился.

« Он пригласил меня провести день рождения в доме в Азии. Мы пошли, и, как взрослая женщина, первое, что я сказала, было: «Принятие вашего приглашения не является синонимом того, что я буду спать с вами», - сказала она.

По словам телеведущей, они провели несколько часов в пляжном домике, делясь некоторыми напитками, при этом она дала понять, что у них ничего не будет; однако, когда она взяла вторую бутылку вина, ей стало плохо.

«Я проснулся голым, покрытым, его одежда была под моей кроватью (...) В тот момент я поняла, что он накачал меня наркотиками (...) Он сказал мне: «Кто тебя изнасилует, ты 45-летняя женщина, пожалуйста. Я смурк, мне не нужны скандалы». Он стал жестоким », - сказал он.

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Моника Кабрехос рассказывает обо всем, что она пережила в ту ночь, в своей книге «Общественная женщина». Она надеется, что когда она скажет свою правду, ее не будут судить за то, что она приняла решение пойти в дом друга, указав, что она приняла решение рассказать эту историю через год, чтобы закрыть эту главу.

«Единственный способ исцелить — сказать это, независимо от того, верят они мне или нет. С тех пор, как это случилось со мной, у меня возникли сомнения и вопросы, была ли у меня ответственность, спровоцировала ли я это или я уверена, что это произошло, как будто женщина в моем возрасте не могла быть уверена в том, что произошло ».

ДЛЯ НЕЕ ИЗНАСИЛОВАТЬ В ПЕРУ ОЧЕНЬ ЛЕГКО

В своей книге она указывает, что изнасилование в Перу очень легко, особенно если вы пожилая женщина, так как ей почти никто не поверил, кроме того, что есть препараты, которые не оставляют следов на метаболизме через 12 часов.

« В Перу изнасилование — это самая простая вещь, которая может существовать, самая доступная и дешевая. Доказать изнасилование взрослой женщины — самое сложное. Мне этого недостаточно. «Viola easy» - это препарат, который не оставляет следов, он метаболизируется менее чем за 12 часов; то есть, когда вы просыпаетесь от изнасилования, в вашем организме нет наркотиков и у вас нет способа это доказать», - добавил он.

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