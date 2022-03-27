Министерство обороны снесло дом 93-летней бабушки, которая, как они осуждают, выдала за горшок с микроторговлей

То, что министр обороны Диего Молано назвал серьезным ударом по микроторговле в Перейре (Рисаральда) после того, как он стал свидетелем сноса дома, в котором власти заявили, что это магазин микроторговли в районе Ла-Либертад в прошлую пятницу, 18 марта, будет ложным судебным заключением о том, что закончилось влиянием на 93-летнюю бабушку.

В телевизионном новостном репортаже Noticias Uno говорится, что родственники старшего взрослого человека сообщили, что полиция перед мероприятием по обеспечению безопасности под председательством Молано провела монтаж, в ходе которого они даже брали уличных жителей, чтобы сделать это место похожим на аптеку.

«Она всегда была в курсе своего дома и не хотела уходить оттуда», - рассказал новостям Карлос Андрес Санчес, один из внуков, владеющих домом.

Они также указали, что месяц назад пожилая женщина согласилась быть переведенной в связи с ее гражданским слабоумием в проходящий дом через мэрию Перейры, и дом находился под наблюдением одного из детей женщины, который также является пожилым взрослым.

В эфире радио RCN внук пострадавшей женщины сообщил, что, несмотря на наличие приказа о сносе дома, этот процесс произошел из-за угрозы разрушения дома, а не потому, что он был связан с незаконным оборотом наркотиков.

«Действительно, в пятницу мы поняли, что дом сносят, потому что он был горшком в течение 10 лет, когда у нас появились документы, в которых говорится, что дом не был связан с незаконным оборотом наркотиков, а просто из-за износа и обвала. Даже моя бабушка жила там еще месяц назад, и ее забрала та же мэрия в дом в Ла-Флориде», - сказал Санчес на той станции.

Однако министр Молано заверил, что это убежище для грабителей, продавцов и наркоманов.

«В месте потребления образуются зоны страха. Уверен, никто не хотел заходить ночью. Старший взрослый боится, родители, которым пришлось пересечь район Ла-Либертад, боялись их», - сказал чиновник, когда говорил об этом предполагаемом результате плана 1.000 против микроторговли.

Но за несколько дней до события, по словам внука пострадавшего старшего взрослого, полицейские отправились в дом, и с его разрешения и разрешения его отца они вошли, чтобы сделать несколько снимков интерьера дома. Однако в то время, когда Санчесу пришлось уйти, а его отец остался один, униформа, видимо, вошла в некоторых уличных жителей, чтобы притвориться, что это горшок с микроторговлей.

«Что мы знали, так это то, что в четверг я сам открыл дверь полиции, потому что вы доверяете полиции, они пришли с камерой, они записали внутри дома, но в то время, когда я уходил, мой отец и они запутали его, пришли несколько бездомных и они записали, как они потребляют их внутри дома», сказал внук на радио RCN.

В этих средствах массовой информации они проконсультировались с начальником полиции Перейры полковником Анибалом Вильямисаром, который подтвердил, что снос должен быть произведен из-за структурного повреждения дома, хотя он указал, что там употреблялись наркотики и кража.

«Это не случай исчезновения домена, а потребление, поскольку, согласно версиям, доступным полиции, владельцу и некоторым соседям, участок использовался для потребления и других видов деятельности, потому что перед ним были кражи. Небезопасная обстановка снаружи дома», — сказал офицер.

В Noticias Uno они проконсультировались с начальником Национального директората уголовных расследований и Интерпола (Дихин) генералом Фернандо Мурильо, который заявил, что отправился в Перейру для рассмотрения жалобы, но вновь заявил, что этот район упоминается как наркоторговец.

«(Мы надеемся) будет установлено, если возникнут какие-либо особые ситуации и нарушения в производстве по проведению дисциплинарных или уголовных расследований по этому делу», - заключил высокопоставленный чиновник.





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