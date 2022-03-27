Мартин Либерман заявил, что Перу осуждает судью Андерсона Даронко «бесполезным»

Мартин Либерман выступил после того, как Федерация футбола Перу осудила ФИФА за арбитраж Андерсон Даронко в поединке с Уругваем в отборочном турнире Катара-2022. Аргентинский журналист решительно высказался в своих социальных сетях и сказал, что эта мера не очень помогает.

«Это бесполезно. Это для трибуны и хорошо смотрятся с людьми. Вопрос судили», - написал коммуникатор через свой аккаунт в Twitter. Таким образом, он снова вызвал дебаты с пользователями, которые разделили позиции, некоторые считают, что это была цель, а другие подчеркивают эффективность VAR.

Какие действия предпринял FPF после роли Daronco и компании в Перу против Уругвая? Он выступил с заявлением, в котором говорится следующее: «ФПФ отмечает, что в прошлую пятницу в ФИФА была подана серьезная жалоба относительно выступления судьи Андерсона Даронко по общеизвестным фактам. FPF ожидает оперативного ответа от ФИФА по регулярному каналу в ходе своих разбирательств».

Фото: твиттер

ОБ ЭТОМ ОН СКАЗАЛ О ПОЛЕМИКЕ ПЕРУ ПРОТИВ. Уругвай

Мартин Либерман написал в своем твиттере, как только произошел ход вратаря Серхио Роше, где он оказался со всем его телом и большей частью мяча, как указано судьями VAR, в пределах дуги.

«Разве он не попал внутрь арки?» , стала первой публикацией автора сообщения. Затем он продолжил свое послание. «Разве это не было целью Перу? Роше попал в ворота с мячом? Часы не вибрировали для рефери...» , добавил он, утверждая, что Даронко не почувствовал вибрации часов, чтобы определить гол для сборной.

Мартин Либерамен пишет в Twitter о пропущенном голе в ворота Перу в ворота Уругвая.

Эти два твита вызвали тысячи комментариев, в которых они разместили фотографии ракурсов, которые были распространены в социальных сетях, и где ценится снимок, на котором появляется цель. Кроме того, это заставило нескольких пользователей высказаться по этому спорному вопросу.

Наконец, он заверил, что у Перу по-прежнему есть большие шансы на квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре. «Противоречие в конце — это деталь. Перу по-прежнему зависит от себя в достижении утешительного положения. Если он обыграет Парагвай, он будет играть с представителем Азии».

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