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Марко Кортес назвал энергетическую реформу AMLO «крайне вредной» для Мексики

Лидер PAN заверил, что, как и в случае с мегапроектами, изменения в энергетике являются лишь «прихотью» для президента Лопеса Обрадора

Newsroom Infobae

27 март 2022

Марко Кортес Мендоса, лидер Партии национального действия (PAN), снова бросился против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) из-за Electricity Reform, которую он охарактеризовал как «крайне вредную» для Мексики.

В пресс-релизе паниста указал, что, если изменения в законодательную базу будут одобрены, это приведет к потере рабочих мест, дефициту энергии, а также увеличению стоимости электроэнергии, поэтому он прогнозирует, что отключения электроэнергии могут начаться в ближайшие месяцы в 32 штатах республики.

Он также пояснил, что, по данным Мексиканского института конкурентоспособности (IMCO), эта реформа является лишь президентской «прихотью», которая обойдется более чем в 500 миллионов песо, «учитывая текущие частные инвестиции в проекты по производству чистой энергии и ремонт заводов Федеральной комиссии Электричество (CFE).

Infobae
Марко Кортес подтвердил, что PAN будет голосовать против реформы электроэнергетики AMLO (Фото: EFE/Луис Техидо)

Столкнувшись с этой панорамой, Кортес Мендоса отметил, что он попросил парламентские группы ПАН в двух палатах Конгресса Союза создать законодательное встречное предложение, в котором он получает выгоду, чтобы он платил меньше за электроэнергию.

«Acción Nacional» не будет поддерживать дорогостоящую и грязную реформу электроснабжения в Мексике. Мы четко заявили, что контрреформа правительства Мореноистов не состоится. Мы будем настаивать на том, что предпочтительнее правовая, а не конституционная реформа, которая способствует занятости, стимулирует инвестиции в чистую и возобновляемую энергетику, как это происходит во всем мире», - пояснил он.

Однако контрреформа - это не единственное, что будет способствовать парламентскому союзу, поскольку я продвигаю, что три партии отвергнут предложение, выпущенное президентом Республики, поскольку, по его словам, они не позволят ДОВСЕ стать монополией.

В дополнение к вышесказанному он отметил, что с «энергетической монополией», которую федеральная администрация стремится установить через ДОВСЕ, Мексика будет отождествляться со странами с диктатурой или авторитарными правительствами, в дополнение к несоблюдению международных договоров, таких как Парижский Соглашения против выбросов загрязняющих веществ.

Отправляясь в Мексику
Марко Кортес указал, что Va por Mexico пойдет вместе, чтобы остановить энергетическую реформу (Фото: PAN)

Наконец, Кортес Мендоса потребовал от правительства Лопеса Обрадора уважать национальные и международные инвестиции в электроэнергетический сектор, а также поддержать призыв правительства США уважать все инвестиции в эту область и создаваемые ими рабочие места.

«Мы против отказа от производственных инвестиций в электроэнергетический сектор, мы хотим продвигать все те, кто заботится об окружающей среде, гарантирует национальные поставки, создает рабочие места и делает ставку на чистую и дешевую энергию. Достаточно неудач. Мексиканцы хотят двигаться вперед и при единой, твердой и мужественной оппозиции правительство Мореноисты не сможет пойти», - заключил он.

(Фото: твиттер)
Марко Кортес заверил, что PAN победит в 2024 году (Фото: Twitter/ @MarkoCortes)

Между тем, в это воскресенье, 27 марта, Марко Кортес также заверил, что синие и белые являются «самой продвинутой оппозицией» администрации Лопеса Обрадора и указал, что они свергнут Национальное движение возрождения (Морена) в 2024 году.

Во время виртуального заседания Национального совета в субботу, 26 марта, национальный лидер ПАН отметил, что Мексика «переживает один из худших моментов в истории».

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