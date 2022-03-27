Марко Кортес назвал энергетическую реформу AMLO «крайне вредной» для Мексики

Марко Кортес Мендоса, лидер Партии национального действия (PAN), снова бросился против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) из-за Electricity Reform, которую он охарактеризовал как «крайне вредную» для Мексики.

В пресс-релизе паниста указал, что, если изменения в законодательную базу будут одобрены, это приведет к потере рабочих мест, дефициту энергии, а также увеличению стоимости электроэнергии, поэтому он прогнозирует, что отключения электроэнергии могут начаться в ближайшие месяцы в 32 штатах республики.

Он также пояснил, что, по данным Мексиканского института конкурентоспособности (IMCO), эта реформа является лишь президентской «прихотью», которая обойдется более чем в 500 миллионов песо, «учитывая текущие частные инвестиции в проекты по производству чистой энергии и ремонт заводов Федеральной комиссии Электричество (CFE).

Марко Кортес подтвердил, что PAN будет голосовать против реформы электроэнергетики AMLO (Фото: EFE/Луис Техидо)

Столкнувшись с этой панорамой, Кортес Мендоса отметил, что он попросил парламентские группы ПАН в двух палатах Конгресса Союза создать законодательное встречное предложение, в котором он получает выгоду, чтобы он платил меньше за электроэнергию.

«Acción Nacional» не будет поддерживать дорогостоящую и грязную реформу электроснабжения в Мексике. Мы четко заявили, что контрреформа правительства Мореноистов не состоится. Мы будем настаивать на том, что предпочтительнее правовая, а не конституционная реформа, которая способствует занятости, стимулирует инвестиции в чистую и возобновляемую энергетику, как это происходит во всем мире», - пояснил он.

Однако контрреформа - это не единственное, что будет способствовать парламентскому союзу, поскольку я продвигаю, что три партии отвергнут предложение, выпущенное президентом Республики, поскольку, по его словам, они не позволят ДОВСЕ стать монополией.

В дополнение к вышесказанному он отметил, что с «энергетической монополией», которую федеральная администрация стремится установить через ДОВСЕ, Мексика будет отождествляться со странами с диктатурой или авторитарными правительствами, в дополнение к несоблюдению международных договоров, таких как Парижский Соглашения против выбросов загрязняющих веществ.

Марко Кортес указал, что Va por Mexico пойдет вместе, чтобы остановить энергетическую реформу (Фото: PAN)

Наконец, Кортес Мендоса потребовал от правительства Лопеса Обрадора уважать национальные и международные инвестиции в электроэнергетический сектор, а также поддержать призыв правительства США уважать все инвестиции в эту область и создаваемые ими рабочие места.

«Мы против отказа от производственных инвестиций в электроэнергетический сектор, мы хотим продвигать все те, кто заботится об окружающей среде, гарантирует национальные поставки, создает рабочие места и делает ставку на чистую и дешевую энергию. Достаточно неудач. Мексиканцы хотят двигаться вперед и при единой, твердой и мужественной оппозиции правительство Мореноисты не сможет пойти», - заключил он.

Марко Кортес заверил, что PAN победит в 2024 году (Фото: Twitter/ @MarkoCortes)

Между тем, в это воскресенье, 27 марта, Марко Кортес также заверил, что синие и белые являются «самой продвинутой оппозицией» администрации Лопеса Обрадора и указал, что они свергнут Национальное движение возрождения (Морена) в 2024 году.

Во время виртуального заседания Национального совета в субботу, 26 марта, национальный лидер ПАН отметил, что Мексика «переживает один из худших моментов в истории».

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