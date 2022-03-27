Лидия Авила вспомнила свою дочь Софию о том, каким бы был ее 13-й день рождения

24 марта Лидия Авила поделилась неопубликованной фотографией своей малышки Софии, которая была ее первой дочерью и скончалась через несколько месяцев после рождения.

Как и обычно из года в год, Лидия Авила поделилась новым образом своей первой дочери, Софии. Каждый год 24 марта певица OV7 празднует тот факт, что ее дочь завершила бы еще один год жизни. По этому случаю он разместил изображение в своем аккаунте в Instagram с небольшим и нежным сообщением.

Он сопровождал свою публикацию хэштегами, в которых говорится: «Скоро мы встретимся снова», «мой воин», «мой кусочек рая».

Софии исполнилось бы 13 лет в 2022 году (Фото: Instagram/ @lidiaavila)

Авила неоднократно признавалась, что для нее 24 марта - горько-сладкий день, потому что она празднует рождение Софии вместе с детьми и мужем, но нет дня, когда она не помнит ее и сожалеет, что ее больше нет с ней.

В прошлом году, когда Софии исполнилось бы 12 лет, Лидия вспомнила, как она выражала свои чувства в наши дни. Он объяснил, что, поскольку он с любовью вспоминает свою дочь, он не плачет, надеясь, что в какой-то момент и на другом экзистенциальном плане они снова встретятся.

«Сегодня я не плачу своим ребенком, сегодня у меня улыбка на лице, потому что я помню вас таким, потому что сегодня я ношу вас в своем уме и в своем сердце, я уверен, что мы снова встретимся, чтобы петь и держать друг друга вечно. С днем рождения моя девочка, небеса празднуют. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!» », — написала Лидия.

По этому случаю он поделился невыпущенным видео с ребенком, который улыбнулся ему, когда он увидел ее приближение, и шумел, когда певица приветствовала ее.

Лидия публикует эти сообщения как дань уважения дочери (Фото: Instagram/ @lidiaavila)

В интервью People en Español Лидия призналась, что потеря дочери - это то, что она никогда не преодолеет, так как это очень глубокая боль, которую она переживает как мать, но она научилась жить с ней, что позволило ей справиться с ней на протяжении многих лет. «Дело не в том, что вы преодолеваете это, вы учитесь жить с этим. Потеря ребенка, я думаю, - худшая боль, которую может испытать мать», - сказала она.

Член OV7 была открыта о смерти своей первой дочери, поэтому она поощряла других женщин, которые прошли через то же самое, бороться, чтобы продвинуться вперед. Авила признался, что бывают дни, когда он погружается в боль, но он понял, что стоит обратиться за помощью и справиться с потерей.

В интервью Йорди Росадо певица призналась, что попросила Бога забрать дочь, так как изо дня в день она видела, как упорно боролась за свою жизнь (Фото: Instagram/ @lidiaavila)

Лидия поделилась, что после рождения второго ребенка, Эрика, она очень боялась, что он умрет, так как не смогла преодолеть смерть Софии. Однако она считает себя кем-то другим после своего первого ребенка и благодарна за учения, которые она дала ей в течение шести месяцев, которые она провела с ней.

София умерла, потому что через несколько недель после рождения у неё развились кишечные осложнения, которые не позволили ей усваивать пищу и питательные вещества, необходимые для выживания.

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