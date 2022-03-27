Кароль Джи рассказал о своем неудачном времени на «X Factor» и вспомнил Марбель

Кароль Джи - одна из самых успешных колумбийских певиц на данный момент, и это подтверждается миллионами пьес, которые ее песни накапливают на цифровых платформах, а также большим количеством наград и признаний, которые она получила в честь своей работы.

Однако, прежде чем пожинать все эти триумфы, она была молодым интровертом, мечтавшим стать великим художником. Вот почему отец записал ее в детскую версию реалити-шоу «Фактор X» на RCN Televisión и заставил ее столкнуться со всеми своими страхами.

Об этом она рассказала себе в интервью, которое дала программе «Йо, Хосе Габриэль» в 2020 году, которая снова стала актуальной благодаря серии постов, сделанных поклонниками «La Bichota» в социальных сетях.

Хотя неопытность и отсутствие уверенности могли сыграть трюки на Karol G, она сумела преодолеть препятствия момента и очень хорошо выступила на своем прослушивании, до такой степени, что квалификационное жюри дало ей возможность перейти к следующему раунду: тренировочным лагерям, где находился ее инструктор Марбель.

И хотя позже он вышел из программы и даже не успел выйти на торжественные церемонии награждения, именно тогда начали появляться первые возможности в музыке.

С тех пор все было успешным в жизни Карола Джи, так как она блистала на галасах Latin Grammy Awards, Lo Nuestro и Billboard, фирме, которая несколько дней назад наградила ее наградой «Нарушите правила» (Break the Rules), присуждаемой тем артистам, которые бросают вызов ожиданиям своей музыкой и которые в прошлом носили такие художники, как Деми Ловато и Алессия Кара.

Кроме того, благодаря своему музыкальному сотрудничеству с Ники Минаж («Туса») колумбийка сумела свергнуть «Триллер» Майкла Джексона как третью песню по количеству наград в истории музыки во всем мире и, в свою очередь, стала самой узнаваемой латинской песней.

С другой стороны, «X Factor» продолжает транслироваться по телевизионному сигналу RCN, но его аудитория была не очень хорошей, и, по мнению многих зрителей, это далеко не популярный конкурс, в котором участвовали такие артисты, как Фарина, Сиам (дуэт), Камило Эчеверри, Шайра и Гриси Рендон звездность.