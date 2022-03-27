Косвенно к Патрисио Пароди? Остин Палао выпустил неожиданную фразу: «Он не знает, как обращаться с женщиной, но я знаю»

Остин Палао дал концерт на Arena Perú, где расстроил своих подписчиков не только своими песнями, но и выпуском потрясающей фразы, которая будет адресована Патрисио Пароди. Как вы помните, певица уходит от модели и актрисы Флавии Лаос, которая недавно оказалась с реалити-парнем.

Все это произошло в шоу «Каникулы с Ferxxo», где Остин выступал с несколькими коллегами. Исполняя песню Me llamas, e Piso 21, молодой человек внес свой вклад в текст, который удивил и смеялся у многих. «Я не идеален, но скажу вам, что он не знает, как обращаться с женщиной, но я знаю», - сказал он.

Его невестка Алехандра Байгоррия отвечала за распространение этого отрывка в своих социальных сетях. Добавим слово «огонь». В дополнение к удивленному лицу. В клипе Флавия Лаос также замечена записывающей Остина, который, слушая его, выпускает фразу только смеется и смотрит на себя со своими друзьями, но продолжает ее записывать.

Как напомнили, Остин и Флавия показали, что они встречаются, но не состоят в отношениях. Даже певец указал, что не влюблен в актрису.

«Я думаю, что слово enamorado имеет большой вес, допустим, мы находимся в стадии иллюзии, что и побуждает к началу. Допустим, мы узнаем друг друга по-разному, все начинается с чего-то дружеского, и в процессе вы видите, что будет дальше... опыт заставляет вас принимать вещи медленнее», - говорит художник в Amor y Fuego.

ФЛАВИЯ ЛАОС — НОВЫЙ ТЩЕСЛАВНЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ ПАЛАО

Между тем Алехандра Байгоррия, партнер Саида Палао, сообщила, что Флавия Лаос присутствовала на праздновании дня рождения Лорелейн Палао. По словам блондинки, с моделью обращались как с частью семьи и даже были охвачены.

«Видите ли, я им сказал. Флавия пошла на ужин к сестре Остина и Саида, мы там делились и смеялись. Отец Саида был там и он познакомился с Флавией, мы были супер счастливы», - сказал он.

«Она супер крутая девушка, она всем нравится, и они довольны ею... Она - новая тщеславленная, я уже взял прошлое, а Флавия - новая тщеславленная из сестер, родителей и всех остальных Остина», - добавил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ