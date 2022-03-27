Как Перу должна противостоять дуэли против Парагвая? Два бывших выбора ответа

Наступил последний день отборочных турниров Южной Америки на чемпионат мира в Катаре, и во вторник, 29 марта, национальная сборная Перу приветствует своего парагвайского коллегу в матче, который состоится внимание нескольких фанатов на одном свидании решающее.

Матч пройдет на Национальном стадионе в Лиме. Последний раз Перу против Парагвая был 2 июля 2021 года в поединке, который завершился со счетом 3:3 за девяносто минут и который определялся пенальти победой перуанцев.

Матч между Blanquirroja и Albirroja запланирован на 18:30 по перуанскому времени, 20:30 по парагвайскому времени и пройдет на Национальном стадионе.

Поэтому Infobae связалась с Мигелем Ребосио и Пабло Зегаррой, бывшими игроками сборной Перу, которые проанализировали последний матч отборочного тура Катара 2022 года.

МИГЕЛЬ РЕБОЗИО

Бывший защитник сборной Перу рассказывает, как следует поступить Перу, если она хочет выйти на утешительный рубеж перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. «Парагваю нечего терять, Перу все сойдет с рук, очевидно, с большим интеллектом и не пренебрегая собой. С первой минуты Перу нужно искать гол, как я вам говорю, Парагваю нечего терять, и они будут спокойны и расслаблены», - сказал Ребосио в интервью Infobae.

Для Ребосио менталитет, с которым выходит биколор, будет важен для достижения цели против Парагвая. «Со своей стороны, Перу должно забыть, что произошло в Монтевидео, это прошлый вопрос, чип должен быть задействован, где они должны бороться за то утешение чемпионата мира», - сказал он.

ПАБЛО ЗЕГАРРА

Со своей стороны Пабло Зегарра говорит, что Перу должно забыть спорный ход и сконцентрироваться на достижении цели в ворота Парагвая. «Понятно, что все, о чем мы говорим, это разовая игра, не так ли? Более того, не в игре, в которую играла Перу, но, безусловно, есть работа технического командования, перевернув эту страницу и сосредоточив внимание на том, что происходит, что важно и сосредоточившись на окончательном матче против Парагвая. У нас есть возможность выиграть в идеальной обстановке, играя дома, со своей аудиторией, и это, безусловно, будет очень важным фактором», - сказал он Infobae.

Бывший тренер «Спортинга Кристал» уверен, что Рикардо Гарека вместе со своим техническим командованием сборной Перу уже работает над психическим вопросом, чтобы достичь цели в этот вторник против Парагвая. «Конечно, из внутренней команды они перевернули страницу, и, безусловно, во вторник мы будем очень четко понимать, что нужно сделать, чтобы получить тот положительный результат, который обеспечит нашу победу и подготовит нас к этому утешительному матчу в преддверии чемпионата мира», - сказал Пабло Зегарра.

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