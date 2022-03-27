Гондурас против Мексики: где и в какое время смотреть предпоследнюю игру Tri на пути в Катар 2022

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

Остается все меньше и меньше времени, чтобы встретиться с тремя странами Конкакаф, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Последние дни восьмиугольника определят три лучших места, а сборная Мексики будет бороться за безопасное место на чемпионате мира.

В рамках своего второго матча на выбывание он встретится со своим гондурасским коллегой на Олимпийском стадионе «Метрополитен» в Сан-Педро-Сула, Гондурас, в 5:05 вечера в Центральной Мексике. Три сыграют матч без присутствия Херардо Тата Мартино, потому что из-за проблем со здоровьем он не смог чтобы путешествовать с командой.

Если Мексика хочет один раз обеспечить себе квалификацию в Катар 2022 года, она вынуждена обыграть гондурасцев и избежать осложнений в последний день.

El Tri уже в Гондурасе на послеобеденный матч (Фото: Reuters/Henry Romero)

Национальная сборная Мексики обычно транслирует свои матчи по открытому телевидению, и на этот раз она не станет исключением. TV Azteca и TUDN являются двумя телевизионными станциями, отвечающими за освещение в прямом эфире восьмиугольной связи конкакаф.

Несмотря на то, что это обычные телевизионные станции, есть и другие варианты, чтобы настроиться на игру и не пропустить никаких соответствующих действий.

Дата: воскресенье, 27 марта

Место: Олимпийский стадион, Сан-Педро-Сула, Гондурас

Часы работы: 17:05 в Центральной Мексике (Коннектикут), 16:05 часов. PT и GMT и 18:05 часов в часовом поясе EST (юг страны).

Передача: ТВ Ацтека (канал Ацтека 7), ТУДН (канал 5).

В 17:05 начнется предпоследний матч Tri на пути в Катар 2022 (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)

Интернет: Официальный сайт TUDN отслеживает игру в прямом эфире, пользователям необходимо будет войти в свою учетную запись Izzi Tv или Blim TV, чтобы получить доступ к интернет-трансляции. Находясь в Azteca Deportes, вам просто нужно зайти на их сайт и выбрать вариант матча Гондурас - Мексика.

Мобильное приложение: через приложение TUDN вы можете настроиться на матч. Также при загрузке приложения Azteca Deportes.

Социальные сети: альтернативный способ не пропустить самые актуальные события предпоследнего тура — через Twitter. Официальный аккаунт сборной Мексики @miseleccionmx будет вести «живую» сеть с итогами и счетом игры.

Радио: для фанатов, у которых нет доступа к Интернету или телевидению, они смогут настроиться на повествование W Deportes на частотах 730 AM и 96.9 FM.

Команда Таты Мартино должна выиграть последние игры, чтобы избежать риска попасть в зону плей-офф (Фото: REUTERS/Хосе Кабесас)

Набрав на данный момент 22 очка, «Триколор» занимает третье место в турнирной таблице, поэтому до сих пор он будет иметь право на участие в чемпионате мира. Однако из-за разницы в очках с Коста-Рикой и Панамой существует вероятность того, что произойдет серия комбинаций, которые вытеснят команду Aztec.

Таким образом, команда Tata Martino должна выиграть последние игры, чтобы не рисковать выходом в зону плей-офф. Билет в Катар 2022 будет зависеть исключительно от работы команды «Триколор» и результатов, которые они складывают на корте.

Мексиканцы связаны по очкам с Соединенными Штатами, если Мексика победит, а США проиграют, сборная может претендовать на второе место и уже быть уверенной в переезде в Катар. Но если он сыграет вничью, а американцы выиграют или сыграют вничью, изменений в таблице не будет.

Мексика будет играть без Херардо Мартино, так как тренер не поехал с командой из-за проблем со здоровьем (Фото: Reuters/Henry Romero)

Если они сыграют вничью, Мексика все еще будет сомневаться в своем участии в чемпионате мира, и все будет определено в последней игре восьмиугольника, так как у нее будет 23 очка; до сих пор Коста-Рика находится на четвертом месте с 19 очками, и если они выиграют, разница в счете с тройкой будет только один. точка.

Если они проиграют, картина усложнится по мере увеличения шансов попасть на четвертое место, что вынуждает их играть в плей-офф континента, чтобы попасть на чемпионат мира.

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